Retour sur la performance des anciens Verts durant ce week-end. Fortunes diverses pour Nathanaël Mbuku, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri ou encore Saïdou Sow...

Nathanael Mbuku enchaîne !

Après avoir marqué son premier but avec le Dinamo Zagreb la semaine dernière, Mbuku a récidivé ce week-end. À nouveau remplaçant, il a encore joué le rôle de supersub pour offrir le nul à son équipe. Alors que son équipe était menée 2-1, Mbuku a égalisé en fin de match à la 86ᵉ minute. Suite à un ballon mal repoussé par la défense adverse, celui-ci revient à l’ancien Stéphanois à l’angle de la surface. Sans hésiter, il envoie une demi-volée puissante et bien placée au premier poteau. Le gardien est mystifié, et ça fait 2-2.

Saïdou Sow et Strasbourg perdent une deuxième fois de suite

C’était un match compliqué qui s’annonçait pour le RSCA, opposé au dauphin de Ligue 1. Le match avait pourtant bien commencé avec un but de Guéla Doué. Après une bonne première période, marquée par de nombreux ratés d’Embolo, les Strasbourgeois rentrent aux vestiaires avec un but d’avance. Le match va ensuite totalement basculer à la 80ᵉ minute avec l’égalisation de l’ASM. Les jeunes Strasbourgeois encaissent ensuite un but sur un contre très rapide. Pour alourdir encore le score, Saïdou Sow commet une grosse erreur sur l’engagement après ce but : il manque complètement son contrôle, permettant à Ilenikhena de marquer. Une défaite sans doute due à un manque d’expérience en fin de match.

Nordin et Khazri l’emportent avec Montpellier

Montpellier fait un grand pas dans la course au maintien grâce à deux anciens Stéphanois. Nordin et Khazri permettent très rapidement au MHSC de mener 2-0 après 12 minutes de jeu. Nordin transforme un penalty à la 5ᵉ minute. Nouveau but sur coup de pied arrêté ensuite, avec l’attaquant tunisien : il frappe un coup franc lointain et très puissant, plaçant un rebond juste devant le gardien pour le tromper. Trois points importants pour la lanterne rouge de Ligue 1, qui se rapproche de ses concurrents et affrontera l'ASSE lors de la prochaine journée de championnat.