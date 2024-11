OSCILLATION PENDULAIRE ENTRE DÉCEPTION ESPOIR - ASSE

“L’échec est l’épice qui donne sa saveur au succès.” Truman Capote - ASSE

“La pire des défaites, celle d'avoir refusé le combat.” Gérard d'Aboville - L'Atlantique à bout de bras

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 11.11.24 – MAINTIEN -20 POINTS « Salut les Gamins. Alors il parait que vous avez été « valeureux » au Stade des Ténèbres ? Hum ? Qu’on n’a pas à « rougir de cette défaite » c’est ça ? Mouais ... alors moi je veux bien, j’y connais rien au foot comme vous le savez. Mais tout ce que je vois c’est que vous n’avez même pas ramené un malheureux point de chez les Fumiers. Alors vous faites comme vous voulez, mais il va un jour falloir songer à en ramener, même de chez les « Gros ». Car j’ai le sentiment que si on en prend que contre les équipes de e que vous appelez « notre championnat », ça reste d’être court. A bons entendeurs ...».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 296ème chronique, après ce derby aller, le retour ...

Et en ce jour de commémoration d’une bien triste période de notre histoire, lendemain du retour du seul vrai derby de la Ligue 1, mon esprit brinqueballe dans une oscillation pendulaire entre une forte déception, de celles qui me rappellent l’effroi des corneilles décollant d’un labour, et une forme de positive attitude par rapport à ce que notre ASSE a su montrer, au moins dans l’esprit mais aussi dans certains principes de jeu qui commencent à se solidifier, au Stade des Ténèbres de nos Fumiers préférés.

Même si le 11 novembre, il est de coutume de commémorer une victoire (cela dit, 9 millions de morts, bonjour l’anniversaire !!), c’est bien d’une défaite de notre ASSE qu’il convient de parler aujourd’hui. Une nouvelle fois humiliante pour certains, encourageante pour d’autres, chacun se fera son avis. Mais partis en terres ennemies avec une probabilité importante de se faire faire le coup de la charrette à foin, nos Verts auront – a minima – fait honneur à leur maillot. Micheline vous dira que ça lui fait une belle jambe, mais c’est déjà ça. Et c’est là qu’arrive l’oscillation pendulaire entre déception espoir

CHAPITRE 1 : LA DÉCEPTION PLUS FORTE QUE L’ESPOIR - ASSE

Un derby n’étant pas un match comme un autre, je m’en vais vous coller une citation à chaque début de chapitre, ça vous apprendra à écouter aux portes.

“N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite.” Jack E. Addington

Ce 125ème derby OL-ASSE n’aura pas atteint des sommets footballistiques, c’est un fait. Sans aller jusqu’à dire que c’était chiant comme un dimanche britannique, les retrouvailles des deux meilleurs ennemis de L1, dont cette confrontation est, rappelons-le quand même aux Footix du « Classico » et à tous les « ico » de la terre, est le SEUL VRAI derby de notre championnat, n’aura finalement pas accouché, comme souvent d’ailleurs, d’un match très spectaculaire.

La faute sans doute d’une part à des options de jeu plutôt défensives choisies par JOSS_RAN_DALL’OGLIO. Et là-dessus, personne ne lui jettera la pierre, Pierre. Mais aussi à une équipe des Fumiers qui n’a joué que 45mn (ils le font souvent ces derniers temps). Une équipe qui, n’en déplaise à mon Rakouste, au regard des moyens engagés et de l’effectif en place, ne me fait pas une impression de dingue. Pas de quoi se l’extraire du kangourou pour se la faire dorer à la feuille, en tout cas.

Alors oui, nul besoin d’aller invoquer la science et le Thé au Harem de Pitt & Al Gore (Brad et Al, s’ils avaient des études quoi) pour voir qu’il y avait sur la pelouse dimanche une équipe globalement plus forte que l’autre. Et que ce n’était pas notre ASSE.

Mais une fois qu’on a dit ça, le foot ne se jouant pas sur la valeur intrinsèque des combattants, mais sur ce qu’ils sortent de leurs godasses le Jour J, le constat froid et brutal, c’est que ce match aurait tout aussi bien pu se terminer à 1-1, sans qu’il y eût matière à crier au crime de Lèse-Majesté.

Et c’est là où mon sentiment dominant pointe le bout de son nez : La *DÉ.CEP.TION !!*

En trois syllabes, en français ça s’écrit comme ça s’épelle (et en Hindou, ça Sanscrit comme ça se prononce) !! Oui la déception qui me fait hennir (hennit soit qui mal y pense) comme un cheval de retour !

On aura beau m’agiter sous le nez les arguments « positifs » à la mords-moi le neurologue, un Derby ça reste un Derby. C’est une défaite qui fait plus mal que les autres, c’est tout.

Et pour avoir vu de nombreux derbys dans les 20 dernières années où l’ASSE s’était proprement fait rouler dessus comme sur un paillasson de basse facture, pour celui-ci, et ça en accentue la mornesse (les mots c’est comme les mômes, faut pas avoir peur d’en fabriquer si on veut que la race se perpétue !), on a tous aujourd’hui le sentiment qu’il y a avait la place pour ramener – au moins – un point.

Et cerise sur le McDo du joufflu qui gratte : comme je le redoutais, cette pauvre petite victoire des Fumiers leur a été offerte par Le Deuxième Classe LACAZETTE (Oui désolé, mais je trouve ça tellement affligeant et surtout complètement ridicule cette manie qu’ont les médias de l’affubler du grade de Général, que je n’ai absolument aucun scrupule aujourd’hui à le dégrader en place publique. Ça n’est qu’un joueur de foot).

CHAPITRE 2 : L’ESPOIR PLUS FORT QUE LA DÉCEPTION

“Un échec est un succès si on en retient quelque chose.” Malcolm Forbes

Vous connaissez ce bon mot que j’adore à propos de ceux qui voient toujours le verre à moitié vide ? On leur conseille de le verser dans un verre plus petit et d’arrêter de nous faire chier.

Ben voilà. Une fois le joufflu gratté de l’immense déception après cet #OLASSE, derby perdu, il faut bien constater en toute objectivité, que tout n’est pas à jeter. C’est le moment où le pendule de mon esprit bascule du côté lumineux de la Force.

L’énergie qui brille dans nos yeux comme des flammes de bougies de messe peut même s’alimenter de plusieurs constats positifs pour l’avenir.

Déjà l’état d’esprit de cette jeune équipe, un peu bricolée. Là je parle de l’engagement à mettre dans un derby, pour des joueurs, jeunes pour beaucoup, et dont peu avaient connu le Derby, de se mettre au niveau de l’intensité dans ce type de matchs. Bien aidés en ça par le Peuple Vert, dont la ferveur fut une nouvelle fois spectaculaire lors du dernier entrainement ouvert au public (tu vois Roro que c’est plutôt une bonne idée ...) et au moment du départ des joueurs le dimanche matin !

Et bien ils m’ont favorablement surpris. Pas de tricheurs, tout le monde concerné et à fond, avec leurs moyens certes, mais la stat des duels gagnés ne trompe pas. L’ASSE a répondu présent en ce qui concerne l’état d’esprit Derby. Bonne surprise.

Ensuite en ce qui concerne le projet de jeu, on commence à reconnaitre des choses. L’ami CRÈVE_LA_DALL’OGLIO, et comment l’en blâmer, avait choisi contre les Fumiers à l’extérieur, de faire contre mauvaise fortune « Bunker » (😊). Un peu d’ailleurs comme contre Strasbourg à la piaule le weekend dernier. Un bloc très bas, des lignes serrées, une défense qui passe quasiment à 3 dans l’axe avec EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE qui redescend, rôle qu’il tient plutôt bien, des prises à deux, des lignes serrées. De la défense en bloc collectif.

Et pour le reste, et bien on essaye de « gicler » quand c’est possible (Non le Hool’s, rien à voir avec le sujet discuté l’autre jour en OFF), en misant principalement sur des éclairs de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU (encore très bon hier).

On voit aussi un milieu qui commencer à ressembler à quelque chose, avec des joueurs proches et très actifs. Même si LOUIS_LVMH_MOUTON a été en dedans par rapport à ses dernières sorties (une sorte de MOUTON_CADET quoi), la bonne surprise fut une nouvelle fois dans la prestation de BOUCHOUARI_POTTER, homme du match à l’ASSE pour moi.

Mais ce constat d’espoir ne doit pas masquer les zones où il reste vraiment du boulot. A commencer par le côté droit, YVANN_LE_FRANC_MAÇON et BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, catastrophique dimanche. Concernant le premier, je lis partout que Dennis est tout le temps battu APPIAH_DE_COUTURE, mais je ne vois pas en quoi aujourd’hui, YVANN_LE_FRANC_MAÇON est meilleur que lui. Quant à BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, c’est ma grosse déception. J’avais aimé son entrée contre LENS et me disait que c’était une alternative positive à cette fraude de CAFARO_DES_TEMPS_MODERNES. Force est de constater que sa tonicité et sa rapidité ne compensent pas un évident manque de QI foot. Et là, y a pas de bonne solution derrière. Du taf pour l’ami ODO.

Enfin, l’autre idée qui me tracasse le grenier à conneries : l’animation offensive. On peut déjà interroger (après match c’est toujours plus facile) le choix de JOSS_RAN_DALL’OGLIO de coller au combat physique avec cette armoire à glace aux pieds carrés de NIAKHATE le fifrelou LUCAS_STASSIN_LA_DEMI_LUNE, qui du coup en a bavé des ronds de chapeau, plutôt que le Gros SISSO_COQ_EN_PATE. Mais au-delà de ce simple choix, on voit bien qu’en dehors des éclairs de DAVID_EST_CHEVELU (et on n’est pas sûrs qu’il gardera ce niveau toute la saison !!), pour le reste, notre animation offensive est aussi déserte qu’une salle de conférence sur l’extinction des marsupiaux en basse-Tasmanie.

Oui, il y a encore du Lapin sur la planche pour l’ami ODO.

EN CONCLUSION : MESSAGES URBITES ET EN ORBITE À MON RAKOUSTE, ET À MES AMIS STÉPHANOIS

Le premier message est pour mon ami RAKOUSTE, supporter lyonnais, mais mec bien malgré tout, aussi bizarre que ça puisse paraître, et à qui j’ai promis le retour de « La Complainte des Fumiers » un jour. T’inquiète, la Guinguette ! Ça viendra !! J’attends juste que l’écart se réduise, c’est-à-dire à partir de l’année prochaine ! 😊 ... bon Rakouste pour éviter qu’on se fâche pour des broutilles, je passerai sous silence les déclarations d’avant et après match de ton adolescent attardé de Propriétaire. Comme dit un pote, j’en ai vu des plus cons, mais ils couraient plus vite !! Parce que parler de « Zone de Guerre », dans l’ambiance actuelle autour du foot pro, pour parler de l’ambiance d’avant-match me laisse penser qu’il ne faudra pas trop compter sur lui pour trouver le prochain vaccin à ARN Messager 😊. Comme disait le regretté Michel Colucci, dit Coluche : « De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent ».

En tout cas, je pense qu’au lieu d’exhorter les foules à « humilier l’ASSE », il ferait mieux de se creuser le bol pour trouver des moyens d’éviter le dépôt de bilan de l’OL, car c’est bien de ça dont on va reparler très bientôt.

Mais pour revenir au match, tu as emporté la première manche, Dont Acte. Mais comme disait un Chef indien de ma connaissance, je te garde un chien de ma Cheyenne pour le match retour à GG !

Et pour mes amis Stéphanois : gardez la foi. On est loin d’avoir le cul sorti des ronces, mais avec cet état d’esprit, et des renforts en décembre, on s’en sortira !