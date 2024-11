Les joueuses de l'ASSE s'apprêtent à disputer leur septième journée d'Arkema Première Ligue. Cette rencontre se déroulera à Saint-Étienne, où elles affronteront Fleury ce samedi en fin d'après-midi. Après une très belle entame de championnat, les joueuses de Laurent Mortel ont éprouvé plus de difficultés lors des trois dernières journées.

Une série de défaites à briser contre Fleury

Battues sèchement 5-1 contre Le Havre, les Vertes n'ont pas retrouvé confiance face à Dijon, subissant une défaite 2-0 à domicile. Elles ont ensuite enchaîné une troisième défaite consécutive contre Strasbourg sur le même score. Le match contre Fleury sera donc important pour les Stéphanoises, actuellement huitièmes du classement. Elles restent toutefois en ligne avec leur objectif de maintien cette saison comme le rappelé Laurent Mortel

"On ne s’est pas vu trop beaux trop vite après nos trois succès lors des trois premières journées. Notre objectif est de jouer le maintien, avec l’effectif qui est le nôtre. Il ne faut pas se tromper. On est 8e ce soir, il faut renforcer cette 8e place et arrêter de penser qu’on va jouer mieux que ça. L’an passé, on battait nos concurrents directs, cette année, on n'est pas capables de le faire. Strasbourg a été efficace, mais pas forcément supérieur à nous. Dans le foot, il n'y a qu’une chose qui compte : les points pris."

Un calendrier chargé pour l'ASSE et un derby à l'horizon

De grosses affiches approchent, dont le derby contre Lyon le 16 novembre. Ce dernier ne se jouera pas au Groupama Stadium, comme l'a récemment précisé Le Progrès. Une autre grande rencontre était initialement prévue contre le PSG à Paris, mais finalement, les Vertes accueilleront le club parisien à domicile dans quelques semaines. Une affiche prévue le 13 décembre prochain à 21h dans le Chaudron !

Le retour de l'ASSE Féminines au stade Geoffroy-Guichard face au PSG

En effet, un communiqué diffusé ce jeudi après-midi précise qu'un match entre l'ASSE et le PSG aura lieu au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera la deuxième fois en 2024 que les Stéphanoises évolueront dans l’enceinte habituellement réservée à l’équipe masculine. Leur dernière apparition à Geoffroy-Guichard remonte à la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, où elles s'étaient inclinées 6-1, le 13 avril dernier.

"À la demande de l'AS Saint-Étienne et après accord du Paris Saint-Germain, la commission d'organisation des compétitions de la Ligue féminine de football professionnel a validé l'inversion du match de la 11ème journée du championnat d'Arkema Première Ligue entre le PSG et l'ASSE.

Les Stéphanoises accueilleront leurs homologues parisiennes le vendredi 13 décembre à 21 heures au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre à suivre en direct sur Canal+ Foot.

Le match retour programmé lors de la 19 ème journée se déroulera donc en Île-de-France."