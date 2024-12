Ovationné dans le Forez, le passage de Yohan Mollo à l'ASSE aura été couronné de succès. L'ancien milieu offensif de l'ASSE s'est longuement exprimé dans une longue interview accordée à OVLM. Il évoque notamment Allan Saint-Maximin à l'ASSE.

Yohan Mollo (Ex-ASSE) : "Mon histoire avec Saint-Maximin est compliquée. Je pense que ce petit ne m'aime pas. Il est toujours un peu excentrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a pris des bonnes décisions dans son jeu. Au début, à l'ASSE, son agent, c'était Bernès... Il arrive, il est intouchable. Galtier, Bernès, Saint-Maximin, tu vois ce que je veux dire..... On arrive à l'entraînement, on fait un 5 vs 5. Je vois qu'il ne court pas. Je regarde le coach adjoint et lui demande de dire quelque chose sinon, ça va péter. Il refuse en m'expliquant que c'est au coach de lui parler. Ça n'a pas manqué…

Le petit se faisait tuer à l'entraînement. On lui mettait des hématomes dans toutes les jambes. Il avait ce truc, où il manquait de respect. Il était un peu matrixé dans la vie. Il arrivait à la table, il te parlait de diamants, de voitures. On le regardait et on se demandait ce qu'il racontait. Il n'avait pas fait un match en pro ! Souvent, je le reprenais de volée."

Mollo voulait le bien de Saint-Maximinà l'ASSE

Yohan Mollo (Ex-ASSE) : "Je lui reprochais des choses, mais c'était toujours dans l'optique de l'aider. Lui, il a cru que c'était pour le rabaisser. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas une bonne opinion de moi. La seule chose que j'ai voulu, c'est l'aider. Je pense que cette génération, elle n'accepte pas la critique. Elle le prend mal. Mais il est très heureux de sa carrière et ce qu'il a fait, c'est top. Aujourd'hui, il prend des millions, il se gave."