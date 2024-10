L'équipe de France est actuellement en rassemblement pour y disputer 2 rencontres de la ligue des nations. Après une large victoire contre Israël (4-1), les bleus joueront contre la Belgique ce lundi à 20h45. L'occasion pour la France d'aligner une charnière 100% formé dans le Forez ? Wesley Fofana a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse hier.

"On a une affection particulière Wilo et moi" (Fofana en conférence de presse avant Belgique-France)

Jouer à droite ou à gauche en défense centrale, c'est un peu pareil pour moi, S'il faut choisir en étant droitier, je me sens un peu plus à l'aise à droite. Mais si le sélectionneur fait appel à moi comme attaquant, je jouerai (sic). Je suis à sa disposition. J'ai joué longtemps avec William (Saliba). On a passé de belles années ensemble, à Saint-Étienne. Je suis content qu'il soit titulaire en équipe de France car on vient de loin lui et moi. Je suis très fier de le voir là. On n'a pas discuté de comment atteindre le haut niveau car on a des carrières différentes lui et moi. Ça donne envie, et ça donne aussi envie de jouer avec lui car on a une certaine affection lui et moi. Si je suis en équipe de France, c'est pour devenir titulaire, pas pour rester sur le banc. Je veux gagner ma place petit à petit."

"Tous les rassemblements en équipe de France sont importants"

"Je vais bien et je suis heureux de faire mon retour après les blessures. J'étais impatient de pouvoir rejouer et je suis ravi de retrouver le maillot des Bleus. En forme, en bonne santé et heureux. C'est le plus important. On a fait un bon début de saison avec Chelsea et à chaque match, je me sens mieux sur le terrain, avec des repères. J'espère que ça va continuer à aller de l'avant, que je vais rester en bonne santé pour jouer, faire ce que j'aime. Tous les rassemblements en équipe de France sont importants. Il y a des joueurs qui ont prouvé et méritent leur place."