Le championnat de Ligue 1 a maintenant repris depuis trois journées. Actuellement derniers, les Verts vont devoir impérativement inscrire des buts et en encaisser beaucoup moins pour aller chercher des résultats. Le mercato est terminé dans le sens des arrivées (hors joker). Point sur l’effectif de l’ASSE par rapport aux autres écuries du championnat.

Une équipe de l’ASSE pas si jeune que l’on pourrait l’imaginer

En trois journées, les stéphanois n’ont malheureusement pas réussi à trouver les chemins des filets. Les Verts tentent, mais ne cadrent pas. Avec seulement trois tirs cadrés par matchs, ils sont la pire équipe du championnat. Pourtant, il va bien falloir réussir à marquer. Olivier Dall’Oglio revenait sur le manque de maîtrise de son équipe :

» On n’a pas la fougue du promu, oui. On n’a pas l’ossature de l’année dernière et les joueurs qui viennent d’arriver ne sont pas encore à leur meilleur niveau. Il va falloir aller chercher les choses, chercher cette rébellion. Quand on va voir les statistiques, on va constater qu’on a gagné trop peu de duels. Dans le jeu court comme dans le jeu long, Il y a eu des pertes de balle et, forcément, de la perte de confiance. «

Le manque de confiance s’esxplique aussi par un groupe assez inexpérimenté, qui n’est pourtant pas si jeune qu’on pourraît le décrire. Lors des trois premières rencontres, la moyenne d’âge du onze de départ est supérieur à 26 ans

ASM – ASSE : 26,1 ans

ASSE – HAC : 26,5 ans

SCB29 – ASSE : 26,5 ans

A titre de comparaison, une équipe comme Monaco a alignée une équipe de 25,1 an contre l’ASSE et l’OL. face au RC Lens, la moyenne d’âge était de seulement 23,5 ans.

Les stéphanois moins expérimenté en Ligue 1 ?

Olivier Dall’Oglio évoqué d’ailleurs également, le fait qu’il ne possède pas que des jeunes joueurs : » Le niveau d’inquiétude est là, on a perdu les trois premiers matchs. Mais on ne va pas rentrer dans la sinistrose, il faut garder la tête haute. il va falloir progresser. Comment ? Bosser et expliquer aux joueurs qu’ils doivent donner plus. On n’a pas que des jeunes joueurs. Il faut une force mentale. «

En revanche, là où l’ASSE semble le plus pécher c’est au niveau de « l’expérience Ligue 1 » et même plus généralement au sein des premières divisions des cing grands championnats. En juillet dernier, nous vous faisions un point sur le nombre de rencontres totalisés par les joueurs de chaque équipe. Aujourd’hui, avec le mercato et le début de la saison, cela a légèrement évoluait. Mais, une tendance se dégage tout de même.

Matchs cumulés dans les cinq grands championnats en juillet 2024

PSG : 3.710 matchs cumulés Lyon : 3.233 matchs cumulés Marseille : 3.157 matchs cumulés Lens : 2.891 matchs cumulés Nice : 2.868 matchs cumulés Rennes : 2.358 matchs cumulés Montpellier : 2.376 matchs cumulés Lille : 2.350 matchs cumulés Nantes : 2.305 matchs cumulés Monaco : 2.176 matchs cumulés Brest : 2.004 matchs cumulés Angers : 1.367 matchs cumulés Reims : 1.214 matchs cumulés Strasbourg : 981 matchs cumulés ASSE : 977 matchs cumulés Le Havre : 908 matchs cumulés Toulouse : 608 matchs cumulés Auxerre : 488 matchs cumulés

Source : Transfermakt

Et en Ligue 1 ?

Afin d’avoir un aperçu actuellement en Ligue 1, nous avons établi un tableau statistique du nombre de matchs comptabilisés en additionnant les joueurs des différentes équipes. L’ASSE n’est pas dernière mais se retrouve tout de même en treizième position.

SB29 – 2.441 apparitions (Jonas Martin, 259) FCN – 2.372 apparitions (Nicolas Pallois, 278) RCL – 2.362 apparitions (Adrien Thomasson, 317) MHSC – 2.296 apparitions (Jordan Ferri, 336) LOSC – 2.125 apparitions (Benjamin André, 410) OGCN – 2.115 apparitions (Gaëtan Laborde, 270) SRFC – 1.797 apparitions (Steve Mandanda, 540) OL – 1.773 apparitions (Anthony Lopes, 378) SCO – 1.613 apparitions (Pierrick Capelle, 232) OM – 1.453 apparitions (Valentin Rongier, 248) PSG – 1.414 apparitions (Marquinhos, 293) ASM – 1.047 apparitions (Aleksandr Golovin, 163) ASSE – 996 apparitions (Yunis Abdelhamid, 222) HAC – 970 apparitions (Abdoulaye Touré, 176) SDR – 889 apparitions (Ludovic Butelle, 147) RCSA – 815 apparitions (Thomas Delaine, 113) TFC – 734 apparitions (Djibril Sidibé, 228) AJA – 446 apparitions (Sinaly Diomandé, 73)

Source : Transfermakt

Ce classement n’est pas surprenant étant donné que le recrutement de l’ASSE a été tourné en priorité vers la DATA. Seuls Yunis Abdelhamid (222), Denis Appiah (158) et Thomas Monconduit (147) comptabilisent plus de cent apparitions en Ligue 1. En juillet dernier, Olivier Dall’Oglio alertait déjà sur l’inexpérience de son effectif en appelant à faire venir d’autres renforts. On a besoin de joueurs d’expérience. On en déjà un mais il nous en faudra au moins un ou deux de plus. Les pertes de balles récurrentes qu’on fait depuis longtemps ? On attend des garçons capables de poser le ballon. Mais ça n’est pas si simple avec les droits TV. Il faut recruter malin, il faut donc parfois attendre et les coaches n’aiment pas ça… ».

ASSE : Un effectif encore taillé pour la Ligue 2 ?

Nous avons également comparé l’effectif stéphanois aux différentes équipes de Ligue 2 (ainsi que les promus), afin de voir si l’ossature de l’ASSE était comparable à celle des clubs de seconde division. Encore aujourd’hui, les stéphanois sont le second club qui possède le plus de joueurs issus de seconde division française, lorsque l’on les compare aux clubs de Ligue 2. Parmi les promus, Angers arrive en tête avec 2 170 apparitions. Auxerre n’est que 11ᵉ avec 1 260 apparitions en Ligue 2.

SCO – 2.170 apparitions (Joseph Lopy, 218) ASSE – 2.022 apparitions (Florian Tardieu, 287) SM Caen – 1.983 apparitions (Mickaël Le Bihan, 287) Laval – 1.979 apparitions (Anthony Gonçalves, 360) GF38 – 1.871 apparitions (Loïc Nestor, 423) ACA – 1.840 apparitions (Yoann Touzghar, 261) ESTAC – 1.825 apparitions (Adrien Monfray, 309) Pau FC – 1.775 apparitions (Johann Obiang, 205) Paris FC – 1.498 apparitions (Julien López, 205) EAG – 1.318 apparitions (Dylan Louiserre, 241) AJA – 1.260 apparitions (Rayan Raveloson, 173) Lorient – 1.132 apparitions (Benjamin Leroy, 312) FC Metz – 1.107 apparitions (Ismaël Traoré, 253) Amiens – 1.089 apparitions (Régis Gurtner, 218) SC Bastia – 1.052 apparitions (Christophe Vincent, 178) Annecy – 941 apparitions (Ahmed Kashi, 190) Rodez AF – 871 apparitions (Akim Abdallah, 133) USLD – 866 apparitions (Gaëtan Courtet, 342) CF63 – 734 apparitions (Johan Gastien, 262) Red Star – 621 apparitions (Bradley Danger, 143) Martigues – 347 apparitions (Simon Falette, 130)

Source : Transfermakt