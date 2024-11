Ce dimanche, l'ASSE accueillait Montpellier pour un duel au sommet du championnat U19, groupe D. Les Stéphanois affrontaient une équipe qui les devançait légèrement au classement (3e contre 4e) et espéraient prolonger leur bonne dynamique des dernières semaines, ayant récolté 4 points sur 6 possibles avant la trêve. Raté pour les jeunes Verts qui ont finalement partagé les points (4-4). Retour en images sur les réalisations stéphanoises.

ASSE 4-4 Montpellier

Ce dimanche 3 novembre à 14h30 au complexe MichonMi-temps : 4-2 Buts : Cheikh (6e), Yvars (12e), El Jamali (18e), Boukadida (45e) pour l’ASSE, 21e, 28e, 48e et 71e pour le MHSC. ASSE : Houngbo Civier - Pedro, Boukadida, Camara, Hornech - Gadegbeku (puis Depalle, 65e), El Jamali, Zerga (puis Tatuszka, 60e) - Ben Tiba (puis Guerroudj, 46e), Cheikh (puis Grillot, 62e), Yvars. Entraîneur : Frédéric Dugand.

Déroulement de la rencontre

Les Verts entament la rencontre tambour battant. Dès la 8e minute, Issam Cheick (notre photo) ouvre le score, rapidement suivi par Sonny Yvars qui double la mise. Nadir El Jamali inscrit ensuite le troisième but, portant l'avance à 3-0 en moins de 20 minutes ! Cependant, Montpellier réagit vite. Les visiteurs réduisent d'abord le score grâce à un but contre son camp de Fodé Camara, puis reviennent à 3-2 avec un but de leur numéro 11. Juste avant la mi-temps, Rayan Boukadida redonne un peu d'air à l'ASSE, permettant aux Verts de rentrer aux vestiaires avec une avance de 4-2 dans ce match riche en rebondissements.

La seconde période voit les joueurs de Frédéric Dugand peiner à préserver leur avantage. Montpellier revient à 4-3 dès la 47e minute, sur un second but contre son camp signé Kevin Pedro. Les Stéphanois continuent de subir et finissent par concéder l'égalisation à la 70e minute. Malgré leurs efforts, les Verts doivent se contenter du partage des points, avec quelques regrets au vu de leur avance initiale.

Les buts de l'ASSE en images

Crédit photo : ASSE.fr