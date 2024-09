L’ASSE s’est imposée pour la première fois de la saison face à Lille. Une victoire commentée par Patrick Guillou et Sylvain (Peuple Vert) dans la dernière édition du Sainté Night Club. Extraits.

Un soulagement pour les Verts

Sylvain (Peuple Vert) : « Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est soulagement. Pourquoi ? Parce qu’enfin, on a débloqué ce compteur point. On n’est plus à zéro point. Je pense qu’on a vécu un scénario idéal au regard du match avec ce but très rapide à la 6ᵉ minute de jeu. Il nous a permis de passer sur une formule qui nous est la plus favorable. À savoir attendre bas et procéder en contre avec Davitashvili, Cafaro et Stassin. L’idée d’être bas a placé plusieurs joueurs dans les meilleures dispositions. Notamment nos deux joueurs de la charnière centrale qui ont été plutôt moyens sur les trois premiers matchs, mais qui ont été très intéressants sur ce match-là. Je pense à Abdelhamid. Donc, agréablement surpris parce que je ne m’attendais pas à faire trois points contre Lille pour être tout à fait honnête. Après le contexte, retour de trève internationale plus match de Ligue des Champions à venir pour eux, je pense que ça nous a bien servi. On a su appuyer. »

Un bloc bas adapté pour l’ASSE

Patrick Guillou (ex-ASSE) : « Je pense que ça a été globalement bien résumé, notamment le contexte du match et la physionomie de la rencontre. Dans des matchs comme ça, on se rend compte que dans la solidarité, il y a quelque chose qui s’est dégagé pour aller chercher cette première victoire. Au niveau de la qualité du jeu, du contenu dans le jeu de possession, ça laisse beaucoup à désirer. Il y a beaucoup de marge vers le haut, mais c’est clair qu’avec un bloc bas, et des zones de récupération beaucoup plus basses, nous avons pu profiter de la vitesse et des espaces créés dans le dos des défenses.

Est-ce que sur la durée ça te permettra de gagner systématiquement des matchs ? Là ça va être un peu plus compliqué. Quand je veux parler de scénario de la rencontre, le fait de mener au score te donne un surplus de confiance et ce genre de match, c’est ce qui fait très souvent la différence. Je pensais qu’il allait y avoir très longtemps un 0-0 et que ça allait basculer d’un côté ou de l’autre, peut-être dans le dernier quart d’heure. Là, ça s’est joué dans le premier quart d’heure, tant mieux pour nous. »

Il ne faut pas oublier l’arrêt de Larsonneur dans ce 1 contre 1 face à Bakker. Sinon, les distances entre les joueurs, mais aussi dans les lignes ont été plutôt été bien géré. Les efforts qui ont été faits dans le replacement à la perte également, ce qui a donné un peu de cohérence dans l’animation défensive. Concernant Abdelhamid et Batubinsika, c’est mieux, mais ce n’est pas un constat qu’on a fait sur ce match-là.

Il s’agit de deux défenseurs centraux qui ont besoin, pour bien défendre, d’avoir le jeu face à eux. Quand il s’agit de courir un peu vers leur but, ce que les défenseurs n’aiment généralement pas faire, quand il s’agit de gérer la profondeur, quand il s’agit de trouver les jambes pour pouvoir couper un ballon dans l’intervalle ou dans l’espace ou dans le demi-espace, c’est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué aussi dès que’il y a un attaquant qui décroche, et qu’il faut suivre et à travailler de compensation derrière. Là, comme tu es en bloc bas, tu as beaucoup moins d’espace à gérer. Tu as beaucoup moins de distance à parcourir pour pouvoir être bon dans tes interventions.

Une continuité à trouver

Patrick Guillou (ex-ASSE) : « Comme on leur a tapé dessus à juste titre sur les premiers matchs, on peut aussi louer leur qualité sur le match face à Lille parce qu’ils ont tenu la baraque. Ensuite, je reste toujours interrogatif sur les latéraux. Je pense qu’Appiah, fait un de ses meilleurs matchs, mais il y a de la place pour recruter quelqu’un à ce poste-là, après la blessure de Masson.

Concernant le milieu de terrain, Ekwah a vraiment été très performant, très à l’aise techniquement, comme Amougou sur la première demi-heure sur ses sortes de balles. On va voir si ce trio-là va être complémentaire, notamment à la récupération. Mais, une fois que tu as récupéré le ballon, dans l’utilisation du ballon et dans l’attaque de l’espace, Ekwah peut le faire, Amougou l’a montré, Moueffek aussi. Quand tu as décidé de jouer en transition et en bloc bas, ces trois joueurs doivent être décisifs. »