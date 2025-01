Alors joueur professionnel de l’ASSE entre 2010 et 2012 après 11 années au centre de formation, Loris Néry s’est reconverti. Il officie désormais en tant qu’arbitre. L’ancien latéral gauche s’est confié auprès du district de la Loire. Extraits.

Loris Néry est un pur produit stéphanois. Né à Saint-Etienne, l’ancien latéral a joué 2 ans en professionnel à l’ASSE. Il sera appelé en Équipe de France espoirs en 2011 après de bons débuts chez les Verts. La saison suivante, il sera barré par la concurrence et contraint de quitter le Forez pour Valenciennes. Il effectuera ensuite la majeure partie de sa carrière en Ligue 2. Il terminera à Grenoble en 2023, avant d’entamer sa reconversion d’arbitre.

Comment s’est il reconverti ?

"Il y a un peu plus d’un an, Pape Abdou Paye, un ancien coéquipier et ami, m’a parlé de la passerelle « joueur/arbitre » après avoir rencontré Gaël Angoula lors d’un mariage. À l’époque, je cherchais encore un club pour continuer à jouer mais je ne voulais pas aller n’importe où par rapport à ma famille. Finalement, je n’ai pas trouvé ce que je voulais et j’ai passé la Formation initiale en arbitrage en automne 2023."

La méconnaissance des règles par les joueurs

"Lors de ma première formation, je me suis dit que j’allais connaître plus de choses que les autres grâce à ma carrière professionnelle. Finalement, je me suis rendu compte que les joueurs ne connaissent pas toutes les règles... On se soucie très peu de du règlement quand on est pro."

Son rapport avec les arbitres en tant que joueur

"Je n’étais pas trop chiant, je râlais plus à l’entraînement. J’ai pris seulement deux cartons rouges dans ma carrière, dont un contre Lille (avec l’ASSE le 10 septembre 2011). Je ne pensais pas avoir commis une grosse faute mais quand j’ai revu les images, l’arbitre a eu totalement raison de m’exclure."

Ses objectifs en tant qu’arbitre

"Je ne me fixe pas vraiment d’objectifs même si j’aimerais au moins toucher au National. Le niveau est très bon et il y a de belles ambiances dans les stades. Après, si je peux arriver jusqu’en Ligue 1 ou Ligue 2, pourquoi pas."