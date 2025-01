Peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, je serais resté et parti libre... Mais en aucun cas, je ne regrette ce que j'ai vécu à Bastia. C'est une expérience qui m'a plu. J'ai rencontré des gens authentiques, avec des vraies valeurs et des principes. Le public corse m'a beaucoup donné."

La meilleure période de footballeur de Boudebouz ? Montpellier !

"À Montpellier, j'ai fait une saison pleine (2016-2017, 9 buts et 11 passes décisives en L1). Tout me réussissait. J'allais devant le but, le ballon me revenait. Il y a des saisons comme ça où tu n'as pas besoin de forcer. J'étais pleinement épanoui là-bas."

Esthète à l'ancienne, Ryad Boudebouz ne se retrouve plus dans le football moderne :

"Je ne prends plus beaucoup de plaisir à [regarder le football]. Je suis encore le Real Madrid et l'OM de De Zerbi. Avant j'étais boulimique, je me jetais sur le moindre match. C'est devenu stéréotypé. Il y avait moins de "data". Aujourd'hui, il faut courir, gagner les duels, c'est la priorité. Je n'y vois aucune notion de plaisir. J'ai aimé mon passage au Real Bétis, mais malheureusement, il a été entaché par des pépins physiques. La Liga, c'est le pied. Je me souviens qu'on jouait le Barça en allant chercher l'adversaire dans sa surface avec Messi dans le dos... Les blocs bas, la transition à tout prix, ce n'est pas ce que j'aime."

Si sa vie se poursuit dans son pays d'origine, un retour en France reste toujours possible...