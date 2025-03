Max-Alain Gradel, ancien ailier de l’ASSE, est un international ivoirien talentueux. Formé en Angleterre, il a brillé à Leeds avant de rejoindre l’ASSE, où il a marqué les esprits par sa vitesse et sa technique. Après des passages en Premier League et en Ligue 1, il a poursuivi sa carrière en Turquie et au Qatar. Pilier des Éléphants, il a remporté la CAN 2015 avec la Côte d’Ivoire.

Gradel (ex-ASSE) ravit de représenter son pays

"Bonjour chers amis, chers amoureux de la Côte d’Ivoire,

Ce 27 février 2025 marque un tournant important pour moi, c’est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je suis nommé Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs de notre chère et Sublime Côte d’Ivoire.

Mes remerciements à Mr le Ministre du Tourisme et des Loisirs, pour sa confiance et son engagement à faire rayonner notre pays au-delà de nos frontières,

Merci au Groupe Magic System, et au groupe @yodeetsiro pour leur présence.

Mr le Ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de Vie, Mr Silas Adjé, qui m’a honoré d’un discours symbolique et retentissant, à mes collègues Ambassadeurs @asalfo_magic_system et Mme Florence Atta Koné,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des différents pays qui ont fait le déplacement, Monsieur le représentant du Maire de la commune de Cocody pour sa présence à cette magnifique cérémonie.

Les équipes du Ministere du Tourisme et des Loisirs, Les équipes de la @fif.ci avec à sa tête le président Idriss Diallo,

La génération 1992 de notre chère équipe nationale, la génération 2015 et 2023 ⭐️⭐️⭐️, pour leur soutien indéfectible,

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, et qui ont pris de leur temps pour partager cette distinction avec moi et mon épouse,

La Côte D’Ivoire est une terre d’hospitalité, de diversité et de richesses culturelles inestimables. Son histoire, ses traditions, ses paysages, son art de vivre et bien sûr, son sport, sont autant de trésors que nous devons préserver et partager avec le monde.

J’accepte cette mission avec humilité, mais aussi avec une détermination sans faille. Je mettrai toute mon énergie et mon influence au service du développement de notre tourisme et de notre culture, afin de faire de la Côte d’Ivoire une destination incontournable.

Merci encore à tous ceux qui œuvre chaque jour pur faire briller notre pays. Ensemble, faisons rayonner notre @sublimecotedivoireofficiel !

Ma famille et moi vous disons un Grand Merci.

Max Alain Gradel"