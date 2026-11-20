Robert Beric revient de très loin. Ancien chouchou du public de Geoffroy-Guichard, l’ex-attaquant de l’ASSE a traversé une période particulièrement douloureuse après une grave blessure contractée en Chine en juin 2025. Éloigné des terrains pendant quatorze mois, l’international slovène a sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière. Aujourd’hui de retour dans son pays natal, le buteur de 35 ans retrouve le plaisir de jouer et son efficacité devant le but. Dans un entretien accordé au journaliste slovène Rok Plestenjak, Robert Beric raconte son calvaire.

Robert Beric, un ancien Vert qui n’a rien perdu de son instinct de buteur

Les supporters stéphanois n’ont pas oublié Robert Beric. Apprécié pour son sens du but et sa capacité à faire basculer une rencontre, le Slovène a laissé de beaux souvenirs dans le Forez. Six ans après son départ de l’ASSE, l’attaquant poursuit toujours sa carrière.

Après des expériences aux États-Unis et en Chine, Robert Berić a retrouvé le championnat slovène sous les couleurs du FC Koper. Un retour aux sources qui aurait pourtant pu ne jamais avoir lieu.

Le 22 août dernier, Beric a disputé son premier match officiel depuis quatorze mois. Entré en cours de jeu face à Mura, l’ancien Stéphanois n’a eu besoin que de neuf minutes pour inscrire le but de la victoire. Une délivrance pour celui qui avait passé une grande partie de l’année précédente à se soigner, sans avoir la certitude de pouvoir rejouer un jour au foot.

Une terrible blessure contractée en Chine

Le 14 juin 2025, alors qu’il évolue sous les couleurs du Changchun Yatai, Robert Beric se fracture le péroné lors d’une rencontre face au Beijing Guoan. Déjà victime de deux graves blessures aux ligaments croisés durant sa carrière, l’ancien attaquant de l’ASSE décide cette fois d’éviter une intervention chirurgicale.

« J’ai reçu un tel coup que mon péroné s’est fracturé en son milieu. L’os ne s’était pas beaucoup déplacé. Après avoir consulté les médecins, j’ai donc opté pour un traitement conservateur. La guérison aurait probablement été plus rapide avec une opération, mais je me suis dit que j’étais déjà passé trop souvent sur le billard dans ma vie. »

La situation se complique en raison de la barrière de la langue. Le Slovène ne peut pas immédiatement quitter la Chine et doit attendre que sa fracture se consolide suffisamment pour pouvoir voyager. Il passe près de trois mois et demi avec la jambe immobilisée dans le plâtre.

Le moment où les médecins lui retirent cette protection reste gravé dans sa mémoire.

« Lorsqu’ils ont retiré le plâtre, ma jambe avait presque disparu. Il ne restait plus que l’os. Ma cheville s’était raidie puisqu’elle était restée pendant trois mois et demi dans une position à 90 degrés. Avec le recul, c’était une véritable torture. »

L’ancien attaquant de l’ASSE a pensé arrêter sa carrière

De retour en Slovénie, Robert Beric entreprend une longue rééducation. Les soins s’enchaînent pendant plusieurs mois, mais les douleurs persistent. Au printemps 2026, près d’un an après sa blessure, l’attaquant ne parvient toujours pas à retrouver toutes ses sensations.

À 35 ans, alors qu’il vient de devenir papa pour la première fois, le Slovène commence à envisager une vie loin des terrains. Hors de question pour lui de sacrifier sa santé pour prolonger sa carrière de quelques saisons supplémentaires.

« En mai et juin, les douleurs étaient toujours présentes. À ce moment-là, je penchais sérieusement vers la fin de ma carrière si ces douleurs devaient persister. Continuer à jouer au football dans de telles conditions n’aurait eu aucun sens pour moi. Je ne suis plus suffisamment jeune pour prendre des antidouleurs tous les jours. Me faire souffrir ainsi quotidiennement ? Ce n’est vraiment pas la vie dont j’avais envie. »

Robert Beric refuse finalement de rendre les armes

Le FC Koper va jouer un rôle déterminant dans la suite de son parcours. Le club slovène lui ouvre ses portes et lui permet de participer aux entraînements. Au fil des semaines, les sensations reviennent et les douleurs diminuent.

Grâce à un travail quotidien avec les kinésithérapeutes, l’ancien Stéphanois retrouve progressivement une condition physique compatible avec la pratique du football de haut niveau. L’envie de retrouver la compétition fait le reste.

« Dans le football, on dit souvent que lorsqu’on est gravement blessé, il faut travailler deux fois plus que lorsqu’on est en bonne santé. C’est mon obstination qui m’a sauvé. Je me suis obstiné et j’ai décidé de ne pas arrêter, mais de revenir. Certaines douleurs étaient encore présentes à l’entraînement, mais je me répétais que je n’abandonnerais sous aucun prétexte. »

Quatorze mois après sa dernière apparition en Chine, Robert Beric retrouve finalement les terrains. Et avec lui, cette efficacité qui avait fait sa réputation à Saint-Étienne.

Un but toutes les 38 minutes à 35 ans !

Depuis son retour à la compétition, Robert Beric affiche des statistiques encore très intéressantes. En seulement 114 minutes disputées dans le championnat slovène, l’ancien attaquant des Verts a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Soit un but toutes les 38 minutes.

Face à Mura, le Slovène s’est même offert une réalisation spectaculaire d’un ciseau acrobatique. Un geste qui témoigne de la confiance retrouvée par l’attaquant après des mois de souffrance.

« Cela me fait plaisir de pouvoir encore inscrire de tels buts. Cela prouve que, malgré mes 35 ans et tous les problèmes de santé que j’ai connus, je n’ai pas oublié comment jouer au football. Je suis également heureux de pouvoir encore rivaliser avec des joueurs plus jeunes. »

Si son temps de jeu reste limité, son efficacité rappelle les qualités de finisseur que le public stéphanois avait appris à apprécier. Beric n’entend d’ailleurs pas se contenter d’un simple retour à la compétition. L’ancien international nourrit désormais l’ambition de décrocher le titre de champion de Slovénie avec Koper.

« J’ai toujours l’envie et la motivation. J’aime m’entraîner et jouer, c’est pour cela que je continue. Si ce n’était plus le cas, j’aurais déjà arrêté. »

Quelques mois après avoir envisagé de raccrocher les crampons, Robert Beric rêve donc à nouveau de soulever un trophée. Une belle revanche pour l’ancien buteur de l’ASSE, qui savoure désormais chaque minute passée sur un terrain de football.

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