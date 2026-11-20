Le compte officiel de l’Olympique Lyonnais pensait avoir trouvé une bonne occasion de chambrer Jérémie Janot. Il aura fallu moins d’une heure à la légende de l’ASSE pour renvoyer la balle. Une réponse qui rappelle pourquoi le derby n’a jamais été un sujet anodin pour l’ancien gardien des Verts.

Tout est parti d’une photo. Jérémie Janot pose sur la pelouse de l’Ashton Gate Stadium de Bristol, en tenue de l’équipe de France. Derrière lui, les sièges rouges d’une tribune dessinent deux lettres qui ne pouvaient pas échapper aux Lyonnais. Un « O » et un « L ».

Ce vendredi, le compte X de l’OL en a fait un clin d’œil :

« On sait que tu as toujours rêvé de jouer chez nous Jérémie… mais tu pourrais être plus discret ! Ça se voit beaucoup là. »

La réponse de Janot, sans filtre

L’OL savait à qui il s’adressait, et la réplique n’a pas tardé. En citant le message lyonnais, l’ancien portier stéphanois a visé là où ça fait mal, l’ambiance du Groupama Stadium :

« Effectivement, dès que je rentre dans un stade à moitié vide et sans ambiance, je ne peux que penser à vous. »

Un clin d’œil, deux cœurs vert et blanc, et le message est passé. Janot détourne la photo à son avantage. Si ces tribunes lui font penser à Lyon, ce n’est pas pour leurs couleurs, mais pour leurs sièges vides.

Un cliché pris avec les Espoirs

Si Janot se trouvait à Bristol, c’est pour son rôle d’entraîneur des gardiens de l’équipe de France Espoirs, dans le staff de Gérald Baticle. Les Bleuets y affrontaient l’Angleterre en match amical lundi dernier, et ils se sont inclinés 3-2 après avoir pourtant arraché l’égalisation en fin de match.

Depuis la fin de sa carrière de joueur, l’ancien gardien a fait du chemin. Entraîneur des gardiens à Saint-Étienne, Auxerre puis Valenciennes, il a aussi fait partie du staff de Thierry Henry lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le roi du chambrage ne lâche rien

Le compte lyonnais aurait pu se douter de l’issue. Formé et révélé à Saint-Étienne, Janot a défendu les cages des Verts pendant seize ans, de 1996 à 2012. Pour les supporters stéphanois, il reste une icône. Pour les Lyonnais, il est un adversaire qui n’a jamais manqué une occasion de les titiller.

Ses piques font partie de la légende du derby. En 2020, en plein confinement, il avait détourné les consignes de distanciation sociale pour rappeler l’écart de titres entre les deux clubs : dix championnats de France pour l’ASSE, sept pour l’OL. Avant un derby, il avait aussi lancé : « J’ai jamais dit que j’aimais pas les Lyonnais… je déteste les quenelles, c’est pas pareil ! »

Cette fois encore, l’OL a voulu jouer avec le feu. Et c’est Janot qui a eu le dernier mot.