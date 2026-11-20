Demain, l’ASSE va se déplacer sur la pelouse du Stade de Reims après la parenthèse Coupe de France. Entre le retour attendu des internationaux, la reprise de Tamar Svetlin et les pépins qui touchent le groupe. Point complet avant de défier les rémois.

La trêve internationale et le septième tour de Coupe de France sont désormais derrière les Verts, qui basculent à nouveau vers le championnat avec un voyage périlleux en Champagne. Ian Cathro peut s’appuyer sur plusieurs bonnes nouvelles avant d’aller chercher trois points cruciaux dans la Marne.

Un nouvel absent après la Coupe pour l’ASSE, Dhaoui patiente

La mauvaise nouvelle de la semaine concerne Lamine Sonko. Touché lors du récent rendez-vous en Coupe de France, le joueur vient allonger la liste des absents et manquera à l’appel pour ce déplacement à Reims. Le jeune buteur ne pourra donc pas espérer faire ses débuts avec l’ASSE en Ligue 2 pour l’heure.

Il rejoint Elyes Dhaoui à l’infirmerie. Déjà blessé avant l’entrée en lice des Verts en Coupe, ce dernier poursuit ses soins en marge du groupe. Ian Cathro a affirmé l’espoir d’un retour à la compétition fixé d’ici deux semaines, soit durant le début du mois de décembre.

Svetlin postule, Larsonneur aperçoit le bout du tunnel

Au rayon des éclaircies, le sourire revient du côté de Tamar Svetlin. Longuement freiné par une gêne au tendon d’Achille ces dernières semaines, le milieu de terrain slovène a enfin pu s’entraîner normalement avec le reste de ses coéquipiers. Une étape décisive qui lui permet d’espérer intégrer le groupe de l’ASSE pour le voyage en terre rémoise.

De son côté, Gautier Larsonneur n’est pas encore apte pour revenir sur les terrains, mais les signaux deviennent nettement plus encourageants. Victime d’une entorse au genou qui avait suscité de s’éloigner de la compétition depuis maintenant six semaines, le portier titulaire des Verts espère désormais reprendre très prochainement le chemin de l’entraînement comme évoqué par son entraîneur.

Les internationaux sont de retour

Enfin, Ian Cathro peut s’appuyer sur un effectif de nouveau rempli sur le plan numérique. Les internationaux de l’ASSE ont tous regagné le Centre sportif Robert-Herbin après leurs échéances respectives en sélection. De quoi offrir au technicien écossais davantage de solutions tactiques au moment de composer son onze de départ face aux Rémois.

Groupe probable : Ndiaye, Lavalée – Ferreira, Old, Lamba, Le Cardinal, Nair, Pedro – Bernauer, Csongvai, Breum, Boakye, Jaber, Svetlin, El Jamali, Davitashvili – Ballo, Duffus, Cardona.

1 joueur à choisir parmi : Kasia, Baalal, Paalberg, Teillol, E. Mendy.