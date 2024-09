Le nouveau latéral gauche de l’ASSE, Pierre Cornud, s’est présenté devant les journalistes à la mi-journée. En effet, c’était la conférence de presse de l’avant match entre les Verts et le LOSC où il s’est exprimé sur différents sujets. Voici ses mots.

Pierre Cornud (ASSE) : « La dynamique n’est pas idéale. Je suis dans l’obligation de m’adapter. C’est sûr que ça aurait pu être mieux s’il y avait une meilleure dynamique. Mais bon, on fait avec, on travaille. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveautés. Il faut qu’on prenne le temps de s’adapter. Il faut qu’on arrive à huiler tout ça. On a discuté, on a passé un peu plus de temps ensemble. Sur le terrain aussi, on essaie de se mettre en place. Il faut commencer à engranger des points parce qu’on sait que le championnat avance. Si nous, on n’avance pas avec, ça va être compliqué. Je sais qu’il faut qu’on prenne des points assez rapidement, qu’on arrive à avoir cette connexion entre les joueurs, ce groupe, pour avancer du bon côté. Là, l’équipe est au complet. Il y a encore quelques blessés, mais on sent qu’à l’entraînement, on commence à savoir comment joue l’un et l’autre. Donc, ça commence à avancer dans le bon sens.

On est plus concentrés sur le fait de bien se centrer sur nous-mêmes, d’avoir une équipe bien connectée. Oui, il y a un peu d’urgence, mais on n’est pas focalisés sur l’urgence. Nous sommes focalisés sur comment se mettre en place en équipe. On le sait, Lille esr une bonne équipe de Ligue 1. Même en Europe, on a vu ce qu’ils ont fait. Ce sera souvent le cas cette année. Il va falloir être prêt. On fait des analyses vidéos, on essaie de travailler sur leurs points faibles, sur nos points forts, sur nos points faibles. On a plein de choses à améliorer, mais on travaille dessus. On a utilisé la trêve pour essayer d’améliorer certaines choses, même s’il y avait des joueurs qui n’étaient pas là, blessés ou en sélection. On essaie d’avancer.

Des plans contre des joueurs lillois ? Oui, mais je ne peux pas vous les dire.

Des CPA à régler

Pierre Cornud (ASSE) : « Même si je sais qu’il y a un kop qui est fermé. On sait que ça peut être une arme pour nous. Geoffroy-Guichard, il va falloir qu’on fasse de nos matchs à domicile une forteresse. Il va falloir essayer de faire ça.

Parmi les points faibles identifiés, la coups de pies arrétés sont l’une des priorités. On a travaillé cette semaine. Après, il manquait quelques joueurs qui étaient là au match contre Brest. On les a travaillés et on les a aussi analysés. Pas seulement travaillés sur le terrain, on les a aussi analysés en vidéo. On sait où on a pêché, on sait où il faut s’améliorer.

Le naufrage à Brest ? C’est assez difficile à comprendre parce que ça va très vite dans le mauvais sens pour nous. Avec un coup de pied arrêté très tôt, on comprend assez… C’est bizarre ce premier but. Ballon qui rebondit un peu partout. Et le deuxième pénalty. On était déjà à 2-0 à la mi-temps. Ils n’ont pas fait énormément d’efforts pour nous mettre ces deux buts. Je pense qu’en deuxième mi-temps, on était un peu mieux. Mais pareil, encore un coup de pied arrêté qui est venu nous faire mal. On savait qu’on avait plein de choses à améliorer après le match, même à chaud. On s’est rendu compte qu’on n’était pas si dangereux. On savait qu’on avait eu quelques carences et aussi offensivement qu’on avait manqué de créativité. Donc oui, ça, on en a tous parlé et on le sait. Et maintenant, il faut avancer sur ces points.

Les Verts veulent se rattraper

Pierre Cornud (ASSE) : « Un sentiment de revanche ? Forcément, on ne peut pas rester comme ça. C’est naturel. Si on veut gagner des matchs en ne faisant que défendre, ça va être difficile. Il va falloir aussi faire mal aux équipes adverses. Il va falloir les gêner, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Je pense que pour gagner les matchs, il faut être complet.

Mes débuts ? Ça a été difficile, je n’ai pas eu trop d’opportunités. On a essayé de travailler nos phases offensives avec nos ailiers. Il faut qu’on apprenne à se connaître. C’est important. C’est ce qu’on a fait les deux dernières semaines. Mais oui, bien sûr, il faut appuyer sur ce point offensif, plus de centres, plus de mouvements, plus de frappes aussi. Plus de dangers. »