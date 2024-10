Alors que les Verts retrouveront la Ligue 1 ce samedi, le Sainté Night Club s'est réuni comme chaque lundi. Un invité de marque cette semaine puisque Mevlüt Erding, ancien buteur de l'ASSE, était des nôtres pendant une heure. L'occasion de revenir sur l'actualité stéphanoise.

Erding aime Perrin

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Loïc Perrin au poste de Directeur Sportif ? Je n'ai pas spécialement d'avis. Je le vois toujours pareil que lorsqu'il était mon coéquipier. Quand je l'ai vu cet été, il était en pleine période de mercato. Il bossait beaucoup. Je le vois très investis dans son rôle."

Les 3 points pour l'ASSE ?

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Après cette belle victoire face à Auxerre, ils se sentent en confiance. Au niveau du jeu, on sait que c'est au-dessus du côté de Lens. C'est le public qui va faire la différence. Je pense que ça va se jouer sur des petits détails. Ce match va être agréable. Le public va pousser et être énorme. Je pense que l'ASSE peut même prendre les 3 points."

Le Chaudron rivalise avec les ambiances turques

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "GG ou le championnat turc ? Franchement, c'est pareil. Honnêtement, c'est la même chose. Ce sont des grands clubs. Je ne vois pas une ambiance au-dessus de l'autre. Même les derby, c'est pareil. L'ambiance est folle. Il faut le vivre."

Les joueurs qui m'ont marqué à l'ASSE ? Il y a une seule image qui me vient en tête, c'est la défense centrale. C'est Mouss Bayal et Loïc Perrin. Quand je commençais un match avec ses deux joueurs derrière moi, j'étais trop serein. Tu rajoutes Ruffier et Brandao. Tu imagines l'équipe de guerriers ? Franchement, on avait un effectif qui ne faisait pas rire."