Alors qu'une partie des joueurs stéphanois sont en sélections nationales, le reste du groupe d'Olivier Dall'Oglio se projette sur la réception du RC Lens à Geoffroy-Guichard ce samedi à 19h. Pour cette rencontre entre l'ASSE et le RCL, les instances ont nommé un jeune arbitre de 33 ans qui réalise sa deuxième saison consécutive en Ligue 1.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 8ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l’ASSE (13ème) et le RC Lens (6ème), la fédération a désigné Romain Lissorgue, arbitre de 33 ans qui a fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis l'été 2021. La saison dernière, il a terminé à la 15ème place du classement des arbitres de première division.

Presque une découverte pour les Verts !

L’arbitre de 33 ans a connu sa première saison en Ligue 1 lors de la saison 21/22 (16 matchs). La saison suivante, il se voit être rétrogradé à l'échelon inférieur par la commission fédérale avant de retrouver l'élite du football français la saison dernière (13 matchs). Au total, Romain Lissorgue a arbitré 31 rencontres de Ligue 1 dans sa carrière.

L'arbitre originaire du Val d'Oise a rencontré à trois reprises l'ASSE dans sa carrière. La première fois c'était en mars 2022 lors de la réception de l'ESTAC à Geoffroy-Guichard (1-1) en Ligue 1. Un pénalty avait été sifflé en faveur des stéphanois.

Les deux fois suivantes, c'était en Ligue 2, lors de la première saison des Verts dans l'antichambre de la Ligue 1 : Dijon/ASSE (2-1, carton rouge pour Denis Bouanga) et ASSE/Bordeaux (2-0). Le bilan est donc à l'équilibre après trois rencontres.

Cette saison, Romain Lissorgue a officié lors de deux rencontres de Ligue 1 : Auxerre/Nice (2-1) et Marseille/Angers (1-1). Au total, il a distribué 8 cartons jaunes soit une moyenne de 4 par match, un second avertissement et un carton rouge direct. Romain Lissorgue a également arbitré une rencontre de Ligue 2

Historique :

ASSE/Troyes (Ligue 1, saison 21/22) : 1-1

Dijon/ASSE (Ligue 2, saison 22/23) : 2-1

ASSE/Bordeaux (Ligue 2, saison 22/23) : 2-0

