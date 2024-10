Formé à l'AS Saint-Étienne, où il a évolué entre 2009 et 2018 et remporté notamment le titre de champion de France U17 en 2013, Alexis Guendouz, 28 ans, a fait ses débuts avec l’équipe nationale d'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Actuellement gardien de Persepolis, en Iran, Guendouz a été titularisé pour les deux rencontres face au Togo, des matchs décisifs pour la qualification des Fennecs.

Sa première apparition sous les couleurs algériennes a eu lieu à Annaba, lors d’une victoire 5-1 contre le Togo. Les Éperviers avaient pourtant pris l’avantage dès le début du match, mais l'Algérie a rapidement réagi grâce à un doublé de Saïd Benrahma et des buts d’Houssem Aouar et Amine Gouiri. Malgré le but encaissé, Guendouz s’est ensuite montré solide en se montrant très rassurant dans ses interventions et permettant ainsi son équipe à maintenir un écart confortable au score. Cette première rencontre a permis à l’Algérie de confirmer sa nette supériorité dans le groupe de qualification.

Guendouz envoie l'Algérie à la CAN 2025 !

Quatre jours plus tard, les Fennecs ont retrouvé le Togo à Lomé pour un second affrontement. Dans un match bien plus disputé, l'Algérie s'est imposée 1-0 grâce à un penalty de Ramy Bensebaini à la 18e minute. Guendouz, aligné une nouvelle fois comme titulaire, a réalisé huit arrêts importants, dont un dans les dernières secondes du match, préservant ainsi la courte avance de son équipe. le niveau affiché par l'ancien portier stéphanois a permis aux Fennecs de ramener une victoire ô combien importante !

Avec ces deux résultats, l'Algérie a validé sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À l’issue des quatre journées de qualification, l’équipe occupe la première place de son groupe avec 12 points, loin devant la Guinée équatoriale (7 points), le Togo (2 points) et le Liberia (1 point).