Ancien grand espoir de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath évolue désormais en Angleterre sous les couleurs de Hull City. Le milieu formé à Saint-Étienne a connu une sérieuse frayeur ces derniers jours. Il a été victime d’une sortie de route à proximité du centre d’entraînement de son club.

Plus de quatre ans après avoir quitté le Forez, Lucas Gourna-Douath poursuit son parcours à l’étranger. Formé à l’ASSE, où il avait découvert très jeune le monde professionnel, le milieu de terrain appartient aujourd’hui à Hull City.

Son actualité sportive est toutefois passée au second plan après un incident survenu aux abords du centre d’entraînement du club anglais, situé à Cottingham.

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Lucas Gourna-Douath victime d’une sortie de route

Lucas Gourna-Douath a été impliqué dans un accident de voiture devant le centre d’entraînement de Hull City. Le véhicule de l’ancien Stéphanois a effectué une sortie de route.

Plus de peur que de mal pour le Français : il n’a pas été sérieusement blessé dans l’accident.

Cet incident intervient seulement quelques semaines après une mésaventure similaire vécue par l’un de ses coéquipiers. Sorba Thomas avait lui aussi quitté la chaussée avec son véhicule le mois dernier. Malgré d’importants dégâts matériels, le joueur de Hull City était sorti indemne de l’accident.

Lucas Gourna-Douath est donc le deuxième joueur du club anglais récemment concerné par une sortie de route à proximité du centre d’entraînement.

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L’ancien Vert poursuit sa carrière à Hull City

À 23 ans, Lucas Gourna-Douath a déjà connu plusieurs expériences depuis son départ de Saint-Étienne. Le milieu avait quitté l’ASSE durant l’été 2022 pour rejoindre le RB Salzbourg.

Après son expérience autrichienne, il a notamment été prêté à l’AS Rome puis au Havre. Il a retrouvé Salzbourg avant de rejoindre Hull City durant l’été 2026.

Avant de découvrir l’étranger, Gourna-Douath avait disputé 65 rencontres avec l’ASSE, dont 34 comme titulaire, pour un total de 3 057 minutes sous le maillot vert. Il avait également inscrit un but.

International français dans plusieurs catégories de jeunes, le milieu reste ainsi l’un des nombreux produits du centre de formation stéphanois à avoir poursuivi sa carrière à l’étranger.

L’essentiel se situe toutefois ailleurs après cette sortie de route : Lucas Gourna-Douath a échappé à une blessure grave et cette grosse frayeur n’a donc pas eu de conséquences physiques sérieuses.