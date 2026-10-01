Une vaste enquête secoue les coulisses de l’équipe de France. Mohamed Sanhadji, longtemps chargé de la sécurité des Bleus, a été mis en examen mi-septembre pour de nombreuses infractions présumées. Les investigations dévoilées par L’Équipe font apparaître les noms de plusieurs grandes figures du football français. Parmi elles, deux anciens de l’ASSE : Yann M’Vila et Laurent Blanc.

L’affaire dépasse très largement le cadre de Saint-Étienne. Mais deux hommes passés par les Verts apparaissent dans les investigations consacrées à Mohamed Sanhadji, personnage incontournable de l’environnement de l’équipe de France depuis plus de vingt ans.

L’ancien policier, longtemps considéré comme l’homme de confiance des internationaux français, a été mis en examen le 16 septembre dernier. Les infractions qui lui sont reprochées sont nombreuses, parmi lesquelles des faits présumés de corruption, trafic d’influence, escroquerie ou encore blanchiment de fraude fiscale. Il reste présumé innocent. Son contrôle judiciaire lui interdit désormais de côtoyer le milieu du football.

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Une enquête dont les ramifications touchent de nombreuses personnalités du football français.

M’Vila et Blanc lui ont prêté 35 000 euros

Selon les informations de L’Équipe, Mohamed Sanhadji aurait notamment sollicité de nombreux joueurs et anciens internationaux pour financer un projet immobilier.

Une quinzaine de personnalités du football auraient été approchées. Parmi elles figurent Hugo Lloris, Raphaël Varane, Patrick Vieira, Willy Sagnol, Nicolas Anelka, Mattéo Guendouzi ou encore Kylian Mbappé. Mais également deux hommes bien connus des supporters de l’ASSE : Yann M’Vila et Laurent Blanc.

Le premier a porté le maillot vert entre 2018 et 2020. Le second avait terminé sa carrière de joueur à Saint-Étienne lors de la saison 1993-1994.

D’après le quotidien sportif, Sanhadji expliquait à ses interlocuteurs vouloir devenir propriétaire de sa résidence principale et faisait état de difficultés financières. Il aurait multiplié les demandes portant généralement sur 15 000 ou 20 000 euros.

Plusieurs ont accepté.

Laurent Blanc aurait ainsi prêté 20 000 euros, tandis que Yann M’Vila aurait versé 15 000 euros. Les deux anciens Stéphanois ont donc prêté à eux seuls 35 000 euros. Raphaël Varane et Sabri Lamouchi auraient également apporté 20 000 euros chacun, tandis que Mattéo Guendouzi aurait prêté 7 500 euros contre une reconnaissance de dette.

215 000 euros prêtés par plusieurs joueurs

La somme totale obtenue auprès des footballeurs sollicités aurait atteint 215 000 euros. Le prêt le plus important est venu de Kylian Mbappé : 120 000 euros auraient été prêtés par l’intermédiaire de sa mère, Fayza Lamari, avec un passage devant notaire.

Selon L’Équipe, Mohamed Sanhadji et son épouse ont ensuite acheté une maison pour 440 000 euros en novembre 2024. Les enquêteurs s’interrogeraient notamment sur les raisons réelles présentées aux joueurs au moment de solliciter ces différents prêts et sur les conditions dans lesquelles ils devaient être remboursés.

L’enquête est beaucoup plus large. Le quotidien indique que Sanhadji aurait obtenu plus de 300 000 euros auprès de plusieurs internationaux entre 2020 et 2024, sans compter différents avantages en nature. Des perquisitions ont notamment été menées à la FFF et chez Fayza Lamari.

À ce stade, rien dans les éléments publiés par L’Équipe n’indique que Yann M’Vila ou Laurent Blanc soient poursuivis dans cette affaire. Leur présence dans le dossier tient aux sommes qu’ils auraient accepté de prêter à Mohamed Sanhadji.