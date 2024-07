L’ASSE peine à faire éclore des attaquants de son centre de formation ces dernières saisons. Malgré des belles promesse en catégories de jeunes, les joueurs ne parviennent pas à s’imposer chez les professionnels pour différentes raisons. C’est le cas de Darnell Bile, parti il y a un an.

Une trajectoire compliquée depuis son départ de l’ASSE

Darnell Bile, attaquant né en 2005, aura marqué les esprits au centre de formation. Grâce à ses qualités sur le terrain, d’abord. Puissant, véloce et disposant d’une grosse frappe de balle, le natif de Colombes possède un profil intéressant. Mais il se sera malheureusement surtout fait remarquer pour des problèmes de comportement. Viré d’un rassemblement de l’Equipe de France U16 il y a quelques années, Bile avait de nouveau fait parler de lui avec l’Equipe de France U18 lors de la saison 2022-2023. Auteur d’un tacle dangereux puis d’un coup de tête à son adversaire durant un match contre la Pologne, il avait été suspendu par la FFF pour le reste de la saison.

Malgré ces évènements et une mauvaise réputation au sein du centre de formation (où il ne dormait même plus les mois précédant son départ), l’ASSE avait fait le choix de proposer un contrat professionnel à son jeune joueur. Un contrat que Bile, motivé par son entourage, a refusé. Depuis, de l’Italie au Danemark mais aussi en France, le jeune buteur a multiplié les essais, sans beaucoup de réussite. Il avait fini par rebondir avec les U19 du Sport Clube Lusitania dont l’équipe fanion évolue en D4 Portugaise. La saison étant terminée, Bile est maintenant à la recherche d’un nouveau club. Selon nos informations, il est actuellement à l’essai avec la réserve de l’EA Guingamp, qui s’est déjà renforcée avec Youssef Njoya, milieu offensif non conservé par l’ASSE à l’issue de la saison. Reste à savoir si le club breton décidera d’offrir un contrat au joueur à l’issue de l’essai, ce qui – on l’espère – pourrait relancer son début de carrière.

MAJ : ci-dessous, une photo de Bile à l’entraînement avec Guingamp

[#EAG] Un « espoir » du football français bientôt à l’En Avant Guingamp ? 🔴⚫️ Darnell Bile (2005), joueur formé à l’AS Saint-Etienne (2 apparitions en L2) et ancien international U18 🇫🇷, est actuellement à l’essai avec la réserve de l’EAG ⚽️ pic.twitter.com/v2FeP5Uyz4 — Louis Le Bars (@LeBarsLouis) July 24, 2024

Crédit photo : asse.fr