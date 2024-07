Si la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 n’est prévue que vendredi, la compétition se lance dès aujourd’hui. Le rugby à 7 et le football ouvriront les JO. L’Équipe de France ne compte dans ses rangs aucun stéphanois mais Jérémie Janot est l’entraîneur des gardiens des Bleus. Il s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe ce mercredi. L’occasion de décrire l’entraîneur principal de l’Équipe de France, Thierry Henry.

Spider Janot, un chouchou à GG

Jérémie Janot s’apprête à disputer les Jeux Olympiques de Paris. Un nouveau défi pour le stéphanois, aujourd’hui entraîneur des gardiens dans le staff de Thierry Henry. De 1996 à 2012, Spider Janot a défendu les buts de l’ASSE. Chouchou du public, il aura fallu l’arrivée d’un certain Stéphane Ruffier pour déloger une figure emblématique du club ligérien. Après une fin de carrière entre Lorient et Le Mans, il signe sa fin de carrière de joueur en 2013.

Une réorientation réussie

Il ne restera pas éloigné des terrains très longtemps puisqu’il entraînera rapidement les jeunes portiers stéphanois en 2016. Un an plus tard, c’est à Auxerre qu’il va poursuivre sa nouvelle carrière. Une saison passée en Bourgogne, il file du côté de Valenciennes. Il dispose dans le Nord d’une grande liberté. Une confiance qu’il rendra bien à ses dirigeants. Prior, Chevalier et Larsonneur se succèdent. Ils brilleront et progresseront tous à son contact. Des performances qui ont convaincu Thierry Henry de lui proposer cette nouvelle aventure.

Janot aime Henry

Jérémie Janot sur Thierry Henry : « Il se fait bien comprendre. Il a son franc-parler et il a les codes de cette génération. Après, sur le terrain, il est intransigeant, il demande aux joueurs la même discipline de fer qu’il exigeait de lui. Il a été très clair dès le premier jour : on va repartir de derrière et le gardien sera déterminant. Guillaume (Restes) fait ça avec son club et tant mieux. C’est un critère dans le choix de nos gardiens, même si ce n’est pas le seul. Thierry (Henry) a un œil d’expert. Hors période de rassemblement, quand il regarde un match à la télé, il peut m’appeler pour me dire “t’as vu le but qu’il a pris lui ?” Attaquant, il était déjà dans l’étude des gardiens adverses. »