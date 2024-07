L’ASSE est très active sur le mercato depuis début Juillet. Le club a déjà enregistré 4 recrues ainsi que la prolongation d’Aïmen Moueffek en 15 jours. Le board stéphanois ne compte pas s’arrêter la et souhaite proposer la meilleure équipe possible dans l’optique de conserver leur place dans l’élite. Les verts vont donc pour compter sur le renfort d’un homme bien connu dans le Forez.

Mickaël Nadé rempile pour 4 saisons

Homme fort d’Olivier Dall’Oglio durant la seconde partie de saison. Mickaël Nadé avait réussi a retrouver une place de titulaire dans la défense des verts. Le joueur formé au club a d’ailleurs pris part a chaque rencontre où il était disponible sous les ordres du cévenol. Une évidence pour le tacticien de voir le joueur qu’il a relancé prolonger l’aventure sous ses ordres. Au club depuis ses 15 ans, le défenseur natif de Sarcelles va continuer son histoire en vert pour les quatre prochaines saisons.

Alors annoncé proche de l’Angleterre et plus particulièrement de West Bromwich, qui se montrait plus offrant financièrement. Mickaël Nadé a écouté son coeur et privilégié sa volonté première qui était de rester dans le Forez comme annoncé par le compte Twitter Au Coeur du Chaudron. L’ASSE aura vu ce dossier trainer durant plusieurs semaines mais tout est bien qui finit bien avec cette prolongation

Le communiqué de l’ASSE

Stéphanois depuis une décennie et son arrivée à l’ASSE en 2014, Mickaël Nadé a tout connu dans le Forez. Le centre de formation d’abord, U17, U19 et Réserve, avec laquelle il obtient une montée en National 2 à l’été 2018, un an après une première en Ligue 1 sur la pelouse de Nancy et sous les ordres de Christophe Galtier. Après deux saisons entre le groupe Réserve, avec lequel il évolue les week-ends et le groupe professionnel, qu’il côtoie à l’entraînement au quotidien, Mickaël Nadé s’éloigne le temps d’un exercice de Saint-Étienne et prend la direction de la Normandie et du National.

Sous les couleurs de Quevilly-Rouen Métropole, le défenseur vit une expérience en prêt réussie. Il dispute au total 30 rencontres de National et contribue à la magnifique saison de QRM, ponctuée d’une montée en Ligue 2. C’est donc avec confiance et maturité que le défenseur central revient à l’ASSE en 2021. Rapidement, « Mickaz » trouve sa place dans le groupe professionnel. Plus de quatre ans après sa première dans l’élite à 17 ans, il retrouve la L1 et prend part à 31 rencontres.

Malgré la relégation des Verts au printemps 2022, le destin de Mickaël Nadé reste lié à celui de l’ASSE. En deux exercices, il dispute 39 rencontres de Ligue 2, mais joue surtout un rôle majeur dans la remontée des Stéphanois sous la direction d’Olivier Dall’Oglio en étant titulaire à chaque match de la réception de Troyes en février (5-0) au barrage retour à Metz près de quatre mois plus tard (2-2). « Mickaz » se montre même décisif dans ce Chaudron qu’il aime tant avec des buts face à Concarneau (1-0) puis contre Rodez (1-1) et une passe décisive lumineuse contre l’ESTAC (5-0).

Acteur majeur de la remontée de l’ASSE dans l’élite, joueur apprécié du vestiaire et Stéphanois depuis plus de dix ans, Mickaël Nadé voit encore plus loin en Vert ! Le numéro 3 est lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028 plus une année en option.