Qui sont ces anciens Verts qui ont fait les beaux jours de leurs équipes lors de la dernière rencontre. Tour d'horizon de ses anciens de l'ASSE qui ont performé cette semaine.

Dimitri Payet s'éclate au Brésil. Il a inscrit un joli doublé avec son club de Vasco de Gama. Une victoire 3-2 contre Bahia qui permet de remonter à la 9e place du championnat. Le deuxième but vaut le coup d'œil avec un missile pied gauche dont il a le secret !

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint cet été le club saoudien d'Al Qadisiya après une saison réussie avec l'Olympique de Marseille. Ce week-end, lors du match contre Damac, il a marqué son troisième but en championnat, portant son total à quatre buts toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à la victoire de son équipe par deux buts à un. L'ancien de l'ASSE est en train de trouver son rythme de croisière dans sa nouvelle équipe.

🚨🇸🇦⚽️ | AUBAMEYANG with the winner for Al Qadsiah in the 88th minute! 🇬🇦 ⭐️ pic.twitter.com/8MiYqNh1ud

— GoalsCentre (@Goals_Centre) October 25, 2024