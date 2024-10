Les anciens stéphanois se sont encore massivement distingués durant ce week-end. Neyou, Beric, Bouanga ou encore Chambost y sont tous allés de leur but et/ou passe décisive ! Tour d'horizon du week-end !

Yvan Neyou marque contre un ogre européen

Promu en première division espagnole, le Leganés d'Yvan Neyou s'est déplacé ce dimanche au Wanda Metropolitano. Titulaire au milieu de terrain, Neyou s'est illustré en marquant un superbe but. Trouvé à l'entrée de la surface, il a déclenché une frappe surpuissante qui a terminé sous la barre. Malgré cette ouverture du score surprise, la suite du match s'est avérée beaucoup plus compliquée pour Leganés. L'équipe a concédé trois buts en seconde période, s'inclinant finalement 3-1. Cette défaite laisse Leganés en difficulté, juste au-dessus de la zone de relégation.

Enzo Crivelli et le Servette FC s’imposent sans difficulté

Enzo Crivelli poursuit son excellent début de saison en Suisse. Le Servette FC affrontait le FC Sion dans un match à sens unique, couronné par une victoire nette. C'est l'attaquant français qui a ouvert le score après avoir été trouvé sur un centre en retrait. Servette s'est imposé 3-0, dominant largement son adversaire. Grâce à cette victoire, ils occupent la deuxième place du classement, à un point du leader Zurich !

Beric, Beric et encore Beric !

En Chine, Robert Beric continue d'enchaîner les performances de haut niveau. Ce week-end, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Il a d'abord inscrit son premier but sur un face-à-face parfaitement négocié. Ensuite, il a été privé d'un second but, transformé en passe décisive après une légère déviation. Enfin, le Slovène a marqué le dernier but de la rencontre d'une superbe action pied gauche.

Bouanga propulse LAFC en tête de sa conférence

Grâce à une défaite du voisin LA Galaxy et une victoire ce week-end, le LAFC a pris la première place de sa conférence. Menés pendant une grande partie du match contre San José, c'est Bouanga qui a relancé son équipe en profitant d'un ballon mal dégagé par la défense adverse. Bien placé dans la surface, il a marqué rapidement. Deux autres buts ont permis à Los Angeles de creuser l'écart et de conforter leur position de leader.

Dylan Chambost, juste derrière l'Inter Miami

Dans l'autre conférence de la MLS, un autre ancien stéphanois se distingue avec son club. Dylan Chambost, après des débuts difficiles, enchaîne désormais les bonnes performances. Sur ses trois derniers matchs, il a délivré quatre passes décisives. Contre les New York Red Bulls, le Columbus Crew l'a emporté après une rencontre mouvementée. Il a fallu attendre la 97e minute pour que Chambost trouve Amundsen dans un espace libre, permettant à ce dernier de déclencher une frappe lointaine et d'offrir la victoire à son équipe.