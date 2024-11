Comme chaque semaine, coup d'œil sur les anciens Verts qui ont performé ce week-end. Plusieurs joueurs passés par l'ASSE se sont distingués.

Denis Bouanga toujours aussi en forme

Denis Bouanga a retrouvé sa sélection cette semaine. Au programme, match contre le Maroc de Regragui. Les gabonais vont très rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire du joueur de LAFC. Comme en club, l’ailier repique sur son pied droit en partant du côté gauche et marque d’une frappe surpuissante. La suite du match va beaucoup moins bien se passer pour Bouanga et ses coéquipiers puisqu'ils vont encaisser 5 buts. Défaite 5-1 au final.

Beaucoup d’anciens de l'ASSE s’illustrent en coupe de France

Vincent Pajot, Samy Baghdadi et Lucas Calodat jouaient ce week end en coupe de France, et les trois ont marqué un but. Le Mans, le club de Calodat s’en est sorti grâce à ce dernier qui a marqué le but de la victoire après être entré en jeu. Score final : 2-1 en faveur du Mans contre Vannes. Le Versailles de Baghdadi affrontait lui Canet Roussillon. Ce match s’est totalement décanté en seconde mi-temps. 3-1 au final en faveur de Versailles. Annecy quant à eux affrontait Vesoul. Dans ce match à sens unique, c’est Pajot qui va permettre au sien de doubler la mise. 6-1 score final pour le club savoyard.

Zaydou Youssouf permet aux Comores de se qualifier pour la CAN

Les Comores de Youssouf sont qualifiés pour la CAN ! Alors qu’il leur reste encore un match à jouer contre Madagascar, les coéquipiers de Zaydou comptabilisent 4 points d’avance sur la Gambie qu’ils ont battu 2-1 ce week end. Youssouf a permis à son équipe de revenir au score en offrant une passe décisive. Victoire 2-1 et pourquoi pas une première place en ligne de mire car les tunisiens n’ont qu’un seul point d’avance.

D'autres anciens joueurs de l'ASSE brillent

À noter que l'ancien portier stéphanois, Alexis Guendouz s'est imposé dans les buts de l'Algérie comme titulaire sous l'ère Petkovic. Enfin, William Saliba était aligné par Didier Deschamps sur la pelouse de San Siro. Les Bleus se sont imposés 3-1 en affichant un visage revanchard et plaisant !