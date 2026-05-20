Les anciens de l’ASSE ont encore animé le week-end aux quatre coins du monde. Entre buts décisifs, passes importantes, trophées et coups durs, plusieurs ex-Verts se sont distingués. Tour des stades...

Ce week-end, les buteurs stéphanois ont encore répondu présents. Yvann Maçon a ouvert le score dès la 13e minute lors de la victoire 2-1 de Larissa contre Atromitos. Une performance importante pour le défenseur, déjà très actif ces dernières semaines. En Azerbaïdjan, Ibrahima Wadji a trouvé le chemin des filets à la 65e minute malgré la défaite 3-2 du Turan Tovuz à Shamakhi. Du côté de la Bundesliga 2, Adil Aouchiche a poursuivi sa bonne dynamique avec Schalke en inscrivant le but de la victoire à la 36e minute contre Braunschweig. En MLS, Jonathan Bamba et Morgan Guilavogui ont participé aux succès de leurs équipes respectives, même si leurs rencontres ont été plus discrètes sur le plan statistique. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang a encore marqué avec Marseille lors du succès 3-1 contre Rennes, en trouvant la faille à la 55e minute.

Les anciens Verts ont pesé dans les moments clés

Plusieurs ex-Stéphanois ont aussi été décisifs sans forcément marquer. En National, Samy Baghdadi a livré une prestation offensive solide avec Sochaux. Avant sa sortie à la pause, il a délivré deux passes décisives aux 32e et 41e minutes lors du nul 2-2 contre Le Puy. Toujours en National, Enzo Mayilla a marqué à la 89e minute pour Aubagne après son entrée à la 58e, avant de délivrer une passe décisive dans la foulée. Kenny Rocha Santos a lui offert la victoire à Rouen avec un but à la 87e minute contre Fleury. En Ligue 1, Arnaud Nordin s’est illustré avec une passe décisive lors de la défaite de Rennes à Marseille. Plus discrètement, Ruben Aguilar a participé au large succès 4-0 de Lens à Lyon, pendant que Mahdi Camara enchaînait une nouvelle titularisation avec Rennes.

Le week-end a également apporté quelques mauvaises nouvelles. Jean-Philippe Krasso va manquer la Coupe du Monde 2026 après une opération du genou subie ce lundi 18 mai. Une absence en forme de crève-cœur pour l’attaquant ivoirien qui caressait l'espoir de voir les USA en juin prochain. D’autres anciens Verts ont connu des scénarios de match moins favorables. Elias Achouri a perdu la finale de Coupe avec Copenhague après être entré en fin de match. Wesley Fofana s’est incliné avec Chelsea en finale de Cup contre Manchester City malgré une rencontre disputée dans son intégralité.