La formation stéphanoise continue de faire des émules. Trois anciens joueurs passés par l’ASSE entament un nouveau chapitre de leur carrière cet été. Tour d’horizon de ces trois trajectoires nées à l’ombre du Chaudron.

Passé par la réserve de l’ASSE, Setigui Karamoko (26 ans) a connu une belle progression ces dernières saisons. Pilier défensif de l’Aubagne FC en National lors de l’exercice 2024-2025, il a été l’un des artisans de la surprenante 6ᵉ place du club phocéen. Solide dans les duels, serein à la relance, le défenseur central a tapé dans l’œil de Pau FC, qui mise sur lui pour renforcer sa charnière centrale.

Le club béarnais, qui évoluera cette saison en Ligue 2 aux côtés de l’AS Saint-Étienne, réalise un joli coup avec cette signature. Pour Karamoko, c’est une première opportunité d’évoluer au niveau professionnel. Un joli clin d’œil à ses débuts dans le Forez, qu’il pourrait retrouver sur le terrain cette saison, face à son ancien club.

Setigui Karamoko est 🟡🔵 ! Le grand défenseur central sort d’une saison très aboutie dans la surprenante équipe d’Aubagne (6ème du National). pic.twitter.com/Eruw8t5qTm — Pau Football Club (@PauFootballClub) June 17, 2025

Jordan Morel (ex-ASSE) à Orléans : ambition retrouvée

Jordan Morel, 22 ans, a lui aussi fait ses classes à l’ASSE, avant de passer par Bourg-en-Bresse où il a confirmé son potentiel au poste de milieu relayeur. Cet été, il a opté pour l’US Orléans, club ambitieux de National. Avec des ambitions claires de remontée en Ligue 2, les "Guêpes" misent sur le dynamisme et la qualité de projection de Morel pour structurer leur entrejeu.

« Je suis très content d’être ici. L’US Orléans a une riche histoire et le défi est de remettre le club en Ligue 2. C’est ce qui m’a fait choisir ce projet », a confié le joueur sur les réseaux du club.

Morel apportera sa polyvalence, son abattage et son esprit de compétiteur à une équipe en quête d’un nouveau souffle. Son expérience de la formation verte lui servira de base pour franchir un nouveau cap.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par US Orléans Loiret Football (@us_orleans)

Maxence Chappuis, retour aux sources à Saint-Priest

Enfin, Maxence Chappuis (31 ans), formé à l’AS Saint-Étienne entre 2009 et 2015, revient dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en signant à l’AS Saint-Priest, pensionnaire de National 2. Passé récemment par Marignane Gignac Côte Bleue FC, le milieu relayeur souhaite désormais s’inscrire dans un projet plus local, ambitieux et structuré.

Natif de Saint-Étienne, Chappuis ne cache pas sa fierté de retrouver un environnement proche de ses racines. Joueur complet, travailleur, il apportera son expérience du haut niveau amateur et une touche stéphanoise bienvenue à l’effectif san-priod.

Ce retour aux sources traduit une volonté de donner un nouvel élan à sa carrière, tout en contribuant au développement d’un club formateur, souvent tremplin pour les jeunes joueurs.