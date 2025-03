La saison 2024-2025 de Ligue 1 entre dans sa phase finale et les tendances se dessinent. Selon les prédictions d'Opta et du site Fabien Torre, le Paris Saint-Germain fonce vers un nouveau sacre, tandis que l'ASSE lutte pour sa survie dans l'élite.

Avec 62 points après 24 journées, le Paris Saint-Germain domine largement la Ligue 1. Selon les calculs d’Opta, le club de la capitale a plus de 99,9 % de chances de remporter le titre. Une avance confortable qui laisse peu de place au suspense dans la course à la première place.

Derrière, la bataille pour la Ligue des Champions reste plus ouverte. L’Olympique de Marseille (59,4 % de chances de finir 2e) semble le mieux placé pour sécuriser une qualification directe, mais Nice (15,8 % de chances de finir 2e) et Monaco (13,4 %) restent en embuscade. Lille et Lyon gardent une carte à jouer, mais leur qualification dépendra de leurs performances en fin de saison.

ASSE : un maintien en péril

L'ASSE vit une saison cauchemardesque. Avec 19 points en 24 journées, les Verts occupent la 17e place et sont sous pression. Les prédictions d’Opta sont alarmantes : 37,1 % de chances de finir 17e et 26,2 % de finir 18e. En cumulant les probabilités de relégation directe (17e ou 18e), Saint-Étienne a plus de 63 % de chances de descendre immédiatement en Ligue 2.

Le site spécialisé Fabien Torre renforce cette inquiétude :

78 % de chances d’être barragiste ou relégué

55 % de chances de descendre directement

23 % de chances de disputer un barrage

17 % de chances de terminer dernier

Pour espérer un maintien, les Verts devront atteindre au moins 27 points, contre 19 actuellement. Le chemin est encore long.

Montpellier en danger, Reims et Le Havre sous pression

Autre équipe en très mauvaise posture : Montpellier. Les Héraultais ont 56,7 % de chances de terminer 18e, ce qui en fait les favoris pour une descente directe. Avec seulement 15 points après 24 journées, ils doivent réaliser un miracle pour s’en sortir.

Reims (30,8 % de chances de finir 17e) et Le Havre (36,6 % de chances de finir 17e) ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils devront enchaîner les bonnes performances pour s’éloigner de la zone rouge.

Des barragistes qui se dessinent en Ligue 2

Si l'ASSE est barragiste, elle pourrait éviter Lorient et le Paris FC, toujours selon les prédictions d'Opta. En effet, Lorient possède à ce jour 57% de chances de terminer leader et 80,3% de finir dans le duo de tête. Concernant le Paris FC de Krasso et Cafaro, les chances sont également très élevées de terminer dans les deux premiers. Un doute subsiste toutefois pour la 3ème place. Actuellement occupée par Dunkerque, les nordistes sont en embuscade derrière les parisiens. Qui de Paris ou Dunkerque basculera du bon côté ? Mystère. Une chose semble toutefois bien engagée, la présence de Metz et Guingamp parmi les barragistes. Annecy, bien qu'au contact des Guingampais, semble moins armé pour se mêler à la lutte à la montée.