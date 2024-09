Comme chaque semaine, Peuple Vert garde un œil sur les anciens Verts. Ils sont plusieurs à s’être démarqués ce week-end. Tour d’europe !

Maxence Rivera et Dunkerque lancent leur saison

Après les deux premières défaites lors des deux premières journées de Ligue 2, l’USLD se devait d’engranger des points. Ils ont donc joué ce match avec une détermination importante. C’est le petit ailier formé à l’Etrat qui va marquer l’unique but de la rencontre. Dunkerque s’est fait peur en fin de match mais l’a finalement emporté 1-0 contre Rodez.

Jean-Philippe Krasso ouvre son compteur

Après 2 matchs sans trouver le chemin des filets, Krasso a enfin marqué son premier but sous les couleurs parisiennes. Alors qu’ils jouent contre le relégué clermontois, Krasso s’est plus ou moins créé un but seul. Il reçoit une remise de l’un de ses coéquipiers à l’entrée de la surface. Il rentre alors dans cette dernière pour aller ajuster le gardien clermontois en toute tranquillité. Là encore, score de 1-0 dans ce match.

Mahdi Camara lance très bien sa saison, au contraire de son club formateur. L’ancien capitaine stéphanois va lancer la déroute du club du forez au stade Francis le Blé. Buteur sur un corner mal repoussé par la défense verte, le milieu inscrit déjà son deuxième but cette saison. 4-0 au final en faveur des hommes d’Eric Roy et un match à oublier tant il a été pauvre pour les Stéphanois.

Enzo Crivelli enchaîne !

Après avoir marqué cette semaine contre Chelsea, Enzo a enchaîné en championnat avec un autre but. Il marque un pénalty en première mi-temps, le seul but de la partie contre Winterthur. Servette continue donc de faire la course en tête dans le championnat Suisse avec un Crivelli qui engrange beaucoup de temps de jeu.

Franck Honorat omniprésent pour le Borussia Monchengladbach !

Ce week-end, Franck Honorat affrontait le Bochum de Losilla pour un résultat de 2-0 en faveur du Borussia. Honorat s’est retrouvé impliqué dans ces deux buts avec une passe et un but à la clé. Il va offrir un bijou de centre pied gauche sur la tête de son coéquipier qui n’a plus qu’à finir à bour portant pour donner l’avantage à son équipe. C’est aussi lui qui va mettre son équipe à l’abri en marquant sur un centre en toute fin de match. Première victoire pour Monchengladbach qui lance donc sa saison !