Nous entrons dans le mois de septembre, celui qui va voir les Vertes retrouver les pelouses de Arkéma Première Ligue. Un championnat que l’ASSE va pouvoir aborder avec plus d’expérience que la saison passée, et un effectif renouvelé. Le point sur les dernières semaines depuis l’arrivée du groupe Kilmer Sports, nouvel actionnaire de l’ASSE.

Des contrats qui n’ont pas été renouvelés à l’ASSE

En fin de saison, l’ASSE annonçait le départ d’un grand nombre se ses joueuses présentent au sein de l’effectif 2023-2024.

Yewande Balogun

Ninon Blanchard

Anaëlle Anglais

Noémie Carage

Ophélie Chaudier

Amanda Mbadi

Élise Legrout

Regina Otu

Baby Benera

Laury Jesus

Kess Elmore

Phoenetia Browne

Louann Archier

Hayley Dowd

Une grande partie de cet effectif était présent lors de la remontée de l’ASSE en 2022-2023. Ce collectif stéphanois avait été très solide durant toute la saison et l’ovation qui lui avait été réservé en juin 2023 à Geoffroy-Guichard à l’occasion de la dernière journée de l’équipe masculine contre Valenciennes était amplement mérité.

Après une honorable septième place la saison passée, les Vertes ont de nouvelles ambitions cette saison. Lorsque le groupe Kilmer Sports a pris la tête du club, de grandes ambitions ont été évoqués au sein du communiqué.

» Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui. Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation. «

Un mercato ambitieux

Depuis le mois de juin, le club ligériens a déjà renforcé son effectif. Tout à débuter par la prolongation de Laurent Mortel. Le coach des féminines s’apprête à vivre une troisième saison sur le banc de l’ASSE. Peu de temps après, s’est Amandine Pierre-Louis arrivée à l’automne dernier qui s’est engagé jusqu’en 2026, après un premier contrat signé en janvier dernier. De plus malgré le fait que Morgane Belkhiter soit retournée dans son club du Havre, après un prêt l’an passé, la joueuse de 28 ans est revenue dans le Forez cet été.

L’attaquante de formation a été d’une grande importance dans la remontée de l’ASSE au classement. Chloé Tapia jeune défenseure de 22 ans a aussi prolongé son contrat. La joueuse avait été titulaire lors des 21 rencontres qu’elle a jouées sous le maillot stéphanois. Puis, le club s’est ensuite tournée sur le mercato estival, désireux de renforcer son collectif.

13 juin, Fiona Bogi défenseure de 24 ans, (Rodez, D2)

15 juin, Lisa Martinez, défenseure de 24 ans, (Glasgow Rangers, Ecosse)

19 juin, Marine Perea, défenseure de 23 ans, (Guingamp, D1)

21 juin, Sarah Cambot, attaquante de 31 ans, (Guingamp, D1)

23 juin, Nadjma Ali Nadjim, attaquante de 29 ans, (Le Havre, D1)

24 juin, Adèle Connesson, attaquante de 20 ans, (Reims, D1)

18 juillet, Morgane Belkhiter, défenseure de 28 ans, (Le Havre, D1) (2nd saison à l’ASSE).

18 juillet, Emma Templier, gardienne de 22 ans, (OGC Nice, D2)

19 juillet, Easther Mayi Kith, défenseure de 27 ans, (Reading FC Women, Angleterre)

21 août, Sarah Stratigakis, milieu de terrain de 25 ans, (Bristol City, Angleterre)

Un mercato tourné vers le secteur défensif ?

Durant ce mercato, l’ASSE a donc choisi de faire venir des renforts de tout âge, misant sur jeunesse et expérience. Là où le club a décidé de principalement se solidifier, c’est dans le secteur défensif. Cinq défenseures ont rejoint l’effectif, sans compter les prolongations de Chloé Tapia et Amandine Pierre-Louis qui peut aussi prendre un rôle plus offensif.

Cela n’a pas empêché les amazones de se renforcer aussi au milieu, en attaque et au poste de gardien de but. Le club n’a rien laissé au hasard ces derniers mois afin d’avoir plusieurs renforts à tous les postes. Les ambitions sont claires, contrairement à l’année passée, l’ASSE ne part pas avec l’objectif de jouer exclusivement le maintien cette saison.

Laurent Mortel peut miser sur un solide collectif à un peu moins de trois semaines de la reprise du championnat le 21 septembre contre Reims. Un adversaire que l’ASSE vient d’ailleurs tout juste de battre en amical. De quoi prendre beaucoup de confiance ?

Le bilan des rencontres amicales de l’ASSE

Après une première phase de préparation, débutée le 17 juillet et qui s’est conclue par un stage entre le 03 et 07 août au Chambon-Sur-Lignon, les Vertes ont disputé trois rencontres amicales.

17 août, ASSE – Paris FC (D1), 0-1

24 août, ASSE – OGC Nice (D2), 4-0

31 août, ASSE – Reims (D1), 4-0

Le Paris FC pour débuter

Ces premières rencontres amicales ont été riches en enseignements pour Laurent Mortel. Le coach stéphanois a pu effectuer depuis le début de la préparation une large revue d’effectif. Le 17 août dernier, malgré leurs défaites, les Vertes n’ont pas d’immérités, mais se sont inclinés dans les toutes dernières minutes face à l’une des toutes meilleures équipes françaises.

» On a une pointe de déception quand on regarde le résultat puisqu’on a été capables de tenir 85 minutes face à cette belle équipe, confie Laurent Mortel en fin de rencontre. Dans le contenu, on a été capables d’avoir une maîtrise collective en cherchant à construire proprement nos actions. Évidemment, on a encore beaucoup de choses à corriger et c’est normal, mais il y a eu des phases de jeu intéressantes qui vont nous permettre de continuer à travailler. Maintenant, il faudra faire une bonne semaine de travail pour valider contre Nice, ce vendredi. »

Nice pour se rassurer

La semaine suivante, s’est conclu par une victoire 4-0 contre Nice. Mais, malgré cette première victoire, Laurent Mortel s’attendait à une meilleure partie.

« On a gagné ce match en inscrivant 4 buts mais aujourd’hui on a été un peu en dessous, on a pas performé, analyse Laurent Mortel en fin de rencontre. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas à la hauteur de ce que l’on demande. Même si on a été capable de marquer à quatre reprises, et c’est très bien de l’avoir fait, on doit être en capacité de changer nos animations, de proposer plus de courses pour pouvoir poser davantage de problèmes à nos adversaires. Il ne faut pas retenir cette victoire 4-0, elle serait trompeuse. Le contenu est largement à améliorer et je vais m’efforcer à travailler là-dessus sans retenir la victoire. »

Reims pour confirmer

Opposées au Stade de Reims vendredi dernier, les Vertes ont su réaliser une véritable performance face aux quatrièmes du dernier championnat.

« On a su livrer une belle performance en gagnant de quatre buts contre une équipe de notre championnat qui a terminé dans le top 4 la saison dernière a réagi Laurent Mortel en fin de rencontre. Même si c’est une équipe en reconstruction, le résultat est positif. On a produit un contenu intéressant par rapport à la semaine dernière avec des rentrées intéressantes. On se rapproche de ce que l’on est capable de produire même s’il reste des axes de progression. Ce match va nous permettre d’extraire des vidéos pour pouvoir travailler et corriger nos manquements. »

Le calendrier de l’ASSE avant la reprise de la Arkema Première Ligue