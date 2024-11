Les Verts retrouvaient la Ligue 1 après la dernière trêve internationale avant quatre mois. Dans un Geoffroy-Guichard comble, les Stéphanois ont arraché un succès crucial face à Montpellier (1-0). Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 18 Novembre

L’ASSE frappe un grand coup !

L’ASSE continue de miser sur sa jeunesse avec la signature, ce lundi, du premier contrat professionnel de Djylian N’Guessan. À seulement 16 ans, cet attaquant prometteur, formé au sein du prestigieux centre de formation stéphanois, s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Verts, poursuivant ainsi un parcours fulgurant amorcé dès l’âge de 7 ans.

Le communiqué de l’ASSE

Djylian, natif de la région, a gravi toutes les étapes au sein du club depuis ses premiers pas sous les ordres de Patrick Liogier, responsable de l’école de football. Surclassé à chaque catégorie, il s’est illustré par une progression constante et une efficacité redoutable devant le but. Avec plus de 20 réalisations lors de la saison 2023-2024 en U17, U19, et Coupe Gambardella, il a confirmé son statut de pépite offensive. Cette année, il a déjà marqué en National 3 malgré un temps de jeu limité, prouvant qu’il peut rivaliser avec des joueurs plus expérimentés.

✍️ Sous le maillot Vert depuis ses 7 ans, surclassé depuis la pré-formation, Djylian N'Guessan a signé aujourd'hui son #PremierContratPro avec l'AS Saint-Étienne. L'attaquant de la #GénérationVerte (16 ans), international français, est lié à l'ASSE jusqu'en 2027 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 18, 2024

Son talent ne s’arrête pas aux frontières stéphanoises. Djylian brille également sous le maillot tricolore des Équipes de France U16 et U17, où il affiche des statistiques impressionnantes : 14 buts en seulement 10 titularisations. En mars dernier, il a contribué au sacre des Bleus lors du prestigieux Tournoi de Montaigu, confirmant son potentiel à l’échelle internationale.

Pour Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, cette signature symbolise la réussite du projet du club basé sur la formation : « Djylian incarne notre vision. Son sens du but et son engagement attirent déjà l’attention, mais il a choisi de s’inscrire dans notre projet. » De son côté, Djylian savoure ce moment tout en gardant les pieds sur terre : « Ce contrat est une étape, pas une finalité. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé, et je veux continuer à progresser. » Avec Djylian N’Guessan, l’AS Saint-Étienne semble avoir trouvé un nouvel ambassadeur de sa jeunesse dorée, prêt à écrire de belles pages dans l’histoire des Verts.

Mardi 19 Novembre

Les Verts visent un buteur ?

Recruté cet été par Rodez en provenance du FC Koper (Slovénie) en aout 2024, Timothé Nkada est rapidement devenu l’un des artisans de la bonne dynamique du club aveyronnais en Ligue 2. Avec son intelligence de jeu et son sens du but, il porte une équipe actuellement 12ᵉ au classement, invaincue depuis six rencontres. À seulement 25 ans, Nkada semble avoir franchi un cap dans sa carrière, attirant naturellement l’attention de clubs de l’élite, comme l’AS Saint-Étienne, mais aussi Le Havre, Nantes, et son ancien club, le Stade de Reims.

Pour l’ASSE, qui cherche à retrouver son lustre d’antan en Ligue 1, l’arrivée d’un attaquant au profil mobile et efficace pourrait être une réponse à des besoins offensifs. Le club stéphanois, barragiste de Ligué 1, a parfois péché dans la finition ou dans l'animation cette saison. Nkada pourrait donc constituer une recrue intéressante pour compléter un secteur offensif en quête de profondeur.

Une trajectoire singulière et riche d’expériences

Formé au Stade Rennais, Timothé Nkada a connu une carrière marquée par de nombreux rebondissements. Passé par le Stade de Reims, Aalborg BK (Danemark), et plusieurs autres clubs, il a parfois dû se contenter d’un rôle en retrait, avant de véritablement s’imposer en Slovénie, au FC Koper. C’est là que ses prestations ont attiré l’œil du Rodez AF, qui n’a pas hésité à miser sur lui cet été. Depuis, Nkada n’a cessé de confirmer son potentiel, affichant des statistiques impressionnantes et un rôle de leader offensif. 12 titularisations, 7 réalisations !

Malgré son contrat courant jusqu’en 2027 avec Rodez, l’intérêt grandissant de clubs plus huppés pourrait pousser l’attaquant à franchir un nouveau palier. Cependant, Rodez ne bradera pas son buteur. D’autant plus que l’investissement réalisé pour le recruter cet été montre la volonté du club de construire autour de lui.

L’intérêt de l’ASSE simple rumeur ?

À ce stade, difficile de confirmer l’intérêt concret de l’ASSE pour Timothé Nkada. Selon Centre Presse Aveyron, plusieurs demandes de renseignements ont été adressées à Rodez concernant l’attaquant, sans que l’identité précise des clubs concernés ne soit révélée. Cependant, la rumeur semble plausible : Saint-Étienne dispose d’un projet sportif ambitieux, visant à se maintenir en Ligue 1. De plus, le profil de Nkada, polyvalent et mobile, correspond aux attentes du club stéphanois.

Reste à savoir si les Verts se montreront suffisamment convaincants pour arracher le joueur à Rodez dès cet hiver. L’éventuel transfert pourrait dépasser le million d’euros, une somme non négligeable pour un club en reconstruction comme l’ASSE. Mais si le club parvient à ses fins, Nkada pourrait devenir une nouvelle solution offensive pour Olivier Dal'Oglio. Une chose est sûre : le mercato d’hiver s’annonce animé pour l’ASSE.

Jeudi 21 Novembre

Ligue 1 : Deux Verts parmi les meilleurs du championnat !

Le football, s'il reste un sport collectif, fait également la part belle aux réussites individuelles. Plusieurs joueurs de Ligue 1 McDonald's se sont déjà illustrés par leurs statistiques, comme dévoilé par le site Ligue1.fr. Bradley Barcola (PSG) domine le classement des tirs tentés (34), des tirs cadrés (18) et des expected goals (xG) avec un total de 6,91. Emanuel Emegha (Strasbourg), quant à lui, affiche un exceptionnel 76,5 % de tirs cadrés, et confirme son efficacité. Junya Ito (Stade de Reims), maître à jouer du club champenois, s’impose avec 36 ballons transmis avant un tir, tandis que Yann Gboho (TFC) règne sur le classement des dribbles réussis (30). Enfin, Andrey Santos (Strasbourg) domine le classement des tacles réussis (24) et les duels gagnés (83).

Parmi ces statistiques sur les performances clés des joueurs de Ligue 1, deux stéphanois dominent également brillent dans des registres bien spécifiques : Dylan Batubinsika et Zuriko Davitashvili.

Dylan Batubinsika, rempart défensif incontournable pour l’ASSE

Dylan Batubinsika s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense stéphanoise, et ce, malgré l'arrivée de Yunis Abdelhamid. Hier soir encore, buteur avec sa sélection du Congo, il a prouvé qu'il effectuait un début de saison de belle qualité. Avec 23 interceptions réalisées en 11 rencontres de Ligue 1, le roc stéphanois est tout simplement le joueur le plus efficace dans cet exercice à travers tout le championnat. Fort dans les duels et rugueux dans ses interventions, Batubinsika s'impose au plus haut niveau français. Recruté pour stabiliser la défense en Ligue 2, rien ne permettait de parier sur la réussite de Batubinsika en Ligue 1. Malgré quelques passages à vide, le Congolais apprend vite et est vite devenu un élément incontournable du dispositif d'olivier Dall'Oglio.

Davitashvili nouvelle coqueluche du CHaudron

En attaque, Zuriko Davitashvili ne cesse également d'impressionner. Si ses statistiques de tirs peuvent sembler anecdotiques au premier regard (15 tirs tentés depuis l’extérieur de la surface), elles révèlent en réalité une arme précieuse. Le site officiel de la Ligue 1 précise que " Zuriko Davitashvili et Mason Greenwood sont les deux joueurs ayant le plus tiré depuis l’extérieur de la surface (15), pour respectivement deux buts (co-meilleur total avec Gaëtan Perrin, AJA) et un but inscrits. Le Stéphanois a d’ailleurs davantage pris sa chance depuis l’extérieur que l’intérieur de la surface."

Aisance technique, créativité, activité, abnégation : Davitashvili coche toutes les cases du joueur offensif qui très rapidement pourrait devenir la nouvelle coqueluche de Geoffroy-Guyichard. Capable de déstabiliser les défenses par ses dribbles et ses frappes aussi surprenantes qu'imprévisibles, il incarne cette étincelle que l’ASSE cherchait pour dynamiser son secteur offensif.

Vendredi 22 Novembre

Un ancien de l’ASSE chez DAZN !

Formé à l’AS Saint-Étienne, Zoumana Camara fait ses débuts professionnels en 1996 alors que le club évolue en Division 2. Après deux saisons et 32 apparitions sous le maillot vert, il attire l’attention de l’Inter Milan, qu’il rejoint en 1998.

Malgré un transfert prestigieux en Serie A, son passage à l’Inter est difficile. Il enchaîne alors des prêts, d’abord à Empoli, puis à Bastia en Ligue 1. En 2000, il signe à l’Olympique de Marseille où il s’impose et connaît sa première sélection en équipe de France, participant à la Coupe des Confédérations 2001. Après un passage au RC Lens, où il retrouve petit à petit son niveau, Camara revient à Saint-Étienne en 2004. Lors de ce second passage dans le Forez, il devient un pilier des Verts et dispute 118 matchs toutes compétitions confondues en trois saisons.

Un globe-trotter

Malgré ce riche passé, tout le monde ne retient que la partie de carrière stable de Camara : celle effectuée au PSG. En 2007, Camara rejoint le PSG, où il restera huit saisons. Malgré des débuts compliqués, il s’impose comme un défenseur fiable et participe à la montée en puissance du club. Sous l’ère qatarie, il remporte tous les titres nationaux et termine sa carrière professionnelle en 2015 après 215 matchs sous le maillot parisien.

Aimé et respecté, Camara devient entraîneur adjoint au PSG dès la fin de sa carrière de joueur. Il occupe ce poste pendant six ans sous plusieurs entraîneurs, dont Laurent Blanc et Unai Emery, avant de devenir entraîneur des U19 en 2021. Avec les jeunes parisiens, il perfectionne sa vision tactique et son approche du management.

Un nouveau rôle avant de coacher chez les pros ?

Alors qu'il prospecte et ne ferme aucune porte afin de toucher du doigt sa première expérience de coach professionnel, c'est dans un rôle inattendu que l'on va retrouver l'ancien Stéphanois. En quête d’un nouveau défi comme entraîneur, Camara a décidé de faire une pause dans le coaching pour endosser le rôle de consultant. Comme révélé par le compte X, "La source Parisienne", il fera ses débuts ce vendredi soir sur DAZN, en intervenant en avant-match de PSG-Toulouse aux côtés de Smaïl Bouabdellah, avant de commenter la rencontre avec Julien Brun.

Un nouveau rôle qui pourrait n’être qu’une parenthèse avant de retrouver un banc de touche. En attendant, nous retrouverons "Papus" dès ce soir afin qu'il nous livre son expertise au Parc des Princes, une enceinte qu’il connaît par cœur, tout comme le Chaudron qu'il devrait bientôt visiter…

Samedi 23 Novembre

L’ASSE s’offre un succès crucial !

Ce soir, l'ASSE affrontait Montpellier dans un match crucial pour la lutte pour le maintien en Ligue 1. Les Montpelliérains se présentaient avec plusieurs anciens Stéphanois, tels que Nordin, Khazri, Sacko, ou encore le duo d'entraîneurs Printant et Gasset. Mais les Verts n'ont pas tremblé et ont décroché une victoire précieuse. Une victoire d'autant plus importante qu'elle leur permet de distancer un concurrent direct en le reléguant à six points.

Premier acte timide pour l’ASSE

C'est par un magnifique hommage à Rachid Mekhloufi que cette rencontre a débuté, avec un coup d'envoi fictif donné par ses deux filles. Une fois les émotions passées, place à la rencontre. Et celle-ci démarre sur les chapeaux de roue : dès la première minute, Arnaud Nordin pénètre dans la surface de réparation, crochète en se recentrant dans l'axe du but et frappe. le ballon ne termine pas dans les filets stéphanois grâce à un arrêt de grande classe de Gauthier Larsonneur. Frayeur du côté des Verts !

À la 24e minute, Montpellier obtient un bon coup franc dans l'axe à 25 mètres des buts, tiré par Téji Savanier. Celui-ci est contré par le bras d'un Stéphanois, offrant un nouveau coup franc, cette fois à 18 mètres. Savanier s'en charge à nouveau, mais le ballon, dévié par un défenseur stéphanois, passe juste à côté des buts. À la 37e minute, Arnaud Nordin déborde et centre en retrait pour Téji Savanier, mais Abdelhamid défend parfaitement et sauve les Stéphanois. Cependant, l'arbitre signale une faute et accorde un penalty. Après intervention de la VAR et visionnage des images, il revient logiquement sur sa décision et annule le penalty.

Bouchouari libère Geoffroy-Guichard

Très grosse occasion pour les Stéphanois en début de seconde période, avec une succession de passes dans la surface de réparation montpelliéraine. Malgré plusieurs tentatives, aucun joueur des Verts ne parvient à concrétiser. Finalement, Louis Mouton frappe un ballon qui est détourné en corner. Les Verts démarrent très fort cette seconde mi-temps. À la 49e minute, Benjamin Bouchouari ouvre le score d'une volée parfaite, suite à un ballon mal dégagé par la défense montpelliéraine. Saint-Étienne mène 1 à 0 !

Dans la foulée, Montpellier s'infiltre dans la surface stéphanoise, et Léo Pétrot est sanctionné d'une faute par l'arbitre. Pourtant, il semble qu’il n’y ait rien et que le joueur montpelliérain ait simulé. La VAR intervient à nouveau, et après consultation des images, l’arbitre annule sa décision. Il distribue même des cartons jaunes à l'encontre des Montpelliérains venus contester.

Montpellier pousse fortement en milieu de seconde période. Un cafouillage dans la surface stéphanoise permet à Wahbi Khazri de récupérer le ballon, mais Téji Savanier s’en empare et tente une frappe enroulée qui passe au-dessus de la lucarne de Gauthier Larsonneur. Grosse alerte pour les Verts ! Toujours sous pression, Montpellier se procure une nouvelle occasion à la 75e minute. Une frappe dangereuse est repoussée par Gauthier Larsonneur en corner. Les Verts semblent avoir perdu la maîtrise du ballon mais arrachent la victoire, 1-0.

Dimanche 23 Novembre

Après cette victoire importante, la rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous ce lundi à 21 heures pour le débrief du Sainté Night Club (Twitch, YouTube).