Ce soir, l'ASSE affrontait Montpellier dans un match crucial pour la lutte pour le maintien en Ligue 1. Les Montpelliérains se présentaient avec plusieurs anciens Stéphanois, tels que Nordin, Khazri, Sacko, ou encore le duo d'entraîneurs Printant et Gasset. Mais les Verts n'ont pas tremblé et ont décroché une victoire précieuse. Une victoire d'autant plus importante qu'elle leur permet de distancer un concurrent direct en le reléguant à six points.

C'est par un magnifique hommage à Rachid Mekhloufi que cette rencontre a débuté, avec un coup d'envoi fictif donné par ses deux filles. Une fois les émotions passées, place à la rencontre.

Et celle-ci démarre sur les chapeaux de roue : dès la première minute, Arnaud Nordin pénètre dans la surface de réparation, crochète en se recentrant dans l'axe du but et frappe. le ballon ne termine pas dans les filets stéphanois grâce à un arrêt de grande classe de Gauthier Larsonneur. Frayeur du côté des Verts !

À la 8e minute, Ibrahim Sissoko, seul face au gardien de Montpellier, manque une belle opportunité en tirant à côté. Cependant, pas de regret : une main du joueur malien aurait de toute façon annulé le but.

Après que Boakye a allumé une première mèche à la 14e minute et que les supporters ont jeté des balles sur la pelouse, provoquant un arrêt de jeu, les Stéphanois obtiennent leur premier corner de la partie. C'est Louis Mouton qui s'en charge, mais la tête de Batubinsika ne trouve pas le cadre.

À la 24e minute, Montpellier obtient un bon coup franc dans l'axe à 25 mètres des buts, tiré par Téji Savanier. Celui-ci est contré par le bras d'un Stéphanois, offrant un nouveau coup franc, cette fois à 18 mètres. Savanier s'en charge à nouveau, mais le ballon, dévié par un défenseur stéphanois, passe juste à côté des buts.

À la demi-heure de jeu, en bonne position, Zuriko Davitashvili manque une occasion en envoyant une frappe totalement écrasée dans les bras du portier montpelliérain. Dommage, l'opportunité d'ouvrir le score pour Saint-Étienne était belle.

Première pour Benjamin Bouchouari !

À la 37e minute, Arnaud Nordin déborde et centre en retrait pour Téji Savanier, mais Abdelhamid défend parfaitement et sauve les Stéphanois. Cependant, l'arbitre signale une faute et accorde un penalty. Après intervention de la VAR et visionnage des images, il revient logiquement sur sa décision et annule le penalty.

Fin d'une première mi-temps très timide côté stéphanois.

Très grosse occasion pour les Stéphanois en début de seconde période, avec une succession de passes dans la surface de réparation montpelliéraine. Malgré plusieurs tentatives, aucun joueur des Verts ne parvient à concrétiser. Finalement, Louis Mouton frappe un ballon qui est détourné en corner. Les Verts démarrent très fort cette seconde mi-temps.

À la 46e minute, Benjamin Bouchouari ouvre le score d'une volée parfaite, suite à un ballon mal dégagé par la défense montpelliéraine. Saint-Étienne mène 1 à 0 !

Quelques minutes plus tard, sur une excellente remontée de balle bien négociée, Zuriko Davitashvili se retrouve face à Benjamin Lecomte. Mais le gardien montpelliérain remporte son duel. Le corner qui suit ne donne rien.

Un deuxième pénalty contre l'ASSE annulé !

Dans la foulée, Montpellier s'infiltre dans la surface stéphanoise, et Léo Pétrot est sanctionné d'une faute par l'arbitre. Pourtant, il semble qu’il n’y ait rien et que le joueur montpelliérain ait simulé. La VAR intervient à nouveau, et après consultation des images, l’arbitre annule sa décision. Il distribue même des cartons jaunes à l'encontre des Montpelliérains venus contester.

Montpellier pousse fortement en milieu de seconde période. Un cafouillage dans la surface stéphanoise permet à Wahbi Khazri de récupérer le ballon, mais Téji Savanier s’en empare et tente une frappe enroulée qui passe au-dessus de la lucarne de Gauthier Larsonneur. Grosse alerte pour les Verts !

Les frayeurs se multiplient : une passe en retrait mal ajustée arrive sur Wahbi Khazri, au point de penalty. L'ancien Stéphanois manque le ballon et sa frappe, qui finit par sortir en corner. Ce dernier ne donne rien non plus.

Toujours sous pression, Montpellier se procure une nouvelle occasion à la 75e minute. Une frappe dangereuse est repoussée par Gauthier Larsonneur en corner. Les Verts semblent avoir perdu la maîtrise du ballon.

La fin de match est anxiogène pour le Peuple Vert, mais l'ASSE l'emporte finalement 1-0 !