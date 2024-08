L’ASSE poursuit sa préparation. Retour sur les coulisses du vestiaire stéphanois qui se prépare avant de retrouver la Ligue 1.

Les Verts poursuivent leur préparation. Travail physique, technique et tactique pour le groupe d’Oivier Dall’Oglio. Le tout ponctué par plusieurs matchs amicaux. L’occasion de convaincre le staff de l’ASSE et de se jauger. Retour sur la préparation des Verts vu de l’intérieur. Le nouvel épisode d’Inside Match est disponible.

Plusieurs joueurs se sont exprimés. C’est notamment le cas du néo-zélandais Ben Old. Le nouveau stéphanois n’a pas caché sa joie après ses

Ben Old est ravi

Ben Old (ASSE) : « Ma première semaine a été incroyable ! On était en stage, j’ai vraiment apprécié de connaître les joueurs et de m’entraîner avec eux pour la première fois. C’était vraiment sympa. Mes coéquipiers sont vraiment très gentils et j’apprends à les connaître, tout en découvrant lentement le français. L’hôtel est incroyable, le staff est super aussi. J’y retournerai certainement plus tard. »

Mickaël Nadé avec le sourire

Mickaël Nadé (ASSE) : « C’est une bonne reprise. On est heureux de tous se retrouver. […] On est à fond. On veut se maintenir. C’est vraiment notre objectif. On espère qu’on va l’atteindre. »

Lamine Fomba (ASSE) : « Tout se passe très bien. On se prépare bien, notamment physiquement. On passe au travail technique et tactique là. »

Florian Tardieu : « On a beaucoup couru. Physiquement, je me sens bien. Maintenant, il va falloir retrouver le terrain. Retrouver des automatismes avec les collègues. »

Batu le traducteur de l’ASSE

Dylan Batubinsika : « On a trouvé de nouvelles têtes à l’entraînement. Il y a encore plus de qualités et ça fait du bien ! Je fais les traductions car c’est important pour les joueurs qui débarquent de l’étranger. Je sais ce que c’est quand tu ne comprends rien, j’ai été dans cette situation. Je pense que pour l’intégration, c’est bien d’avoir quelqu’un qui traduise. »