Le week-end du 18 août, le championnat de Ligue 1 va débuter. Au programme, 34 journées pour la seconde saison consécutive. L’ensemble des clubs ont bien évidemment entamé leur préparation. Ces derniers ont aussi dévoilé leur nouvelle tunique pour la saison à venir !

Départ canon pour les nouveaux maillots de l’ASSE

Pour la troisième saison consécutive, Hummel est l’équipementier de l’ASSE. Cette année encore, les nouveaux maillots ont été dévoilés lors de la finale du Tournoi des 7 Collines. Ils ont directement connu un véritable succès ! Dès la première journée de vente, les chiffres étaient cinq fois supérieurs à ceux de l’année passée.

» Le nom de chaque colline est écrit sur la face avant du maillot formant ainsi 7 subtiles lignes verticales. Le col semi-hexagonal et les flancs blancs du maillot viennent sublimer un vert toujours plus intense. Cette nouvelle tunique arbore également la phrase « Saint-Étienne la ville aux 7 collines » à l’intérieur de son col.

Fidèle à notre engagement en faveur de l’environnement, ce nouveau maillot est une nouvelle fois fabriqué par la marque aux chevrons en utilisant le technologie spéciale ECO8. Ainsi, chaque maillot est conçu à partir d’un polyester très performant produit à partir de huit bouteilles en plastique recyclées. «

Les 18 clubs de Ligue 1 ont fait de même

L’ASSE a bien dévoilé les tuniques du gardien, le maillot extérieur et le maillot domicile. Il faudra patienter encore quelques semaines avant de voir le maillot third qui avait connu un réel succès la saison passé. Pour l’édition 2024-2025 de la Ligue 1, Le Havre AC, le MHSC et le Stade de Reims sont les derniers clubs à avoir dévoilé leurs tuniques. Les retours des supporters sont bien évidemment très différents en fonction des clubs. Selon le média footpack, la saison passé, le prix moyen des tuniques de Ligue 1 était de 88,99€. Actuellement en boutique, ceux de l’ASSE sont commercialisés au prix de 84,95€. C’est donc dans les standars du championnat de première division par rapport à la saison passée.

Pour visualiser l’ensemble des tenues de Ligue 1, il suffit de cliquer sur le lien situé juste ici.