Une semaine après la très inquiétante défaite à Angers (4-2), les Verts ont retrouvé le sourire en l’emportant face à Strasbourg dans un Chaudron surchauffé (2-0). Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 28 Octobre

Les supporters de l’ASSE visés par une plainte ?

Le collectif "Rouge Direct" a réagi avec indignation aux chants homophobes entendus ce samedi dans les tribunes du stade Raymond Kopa, où les supporters de l’ASSE auraient ciblé leurs rivaux lyonnais lors de la défaite des Verts contre le SCO d’Angers (2-4). Julien Pontès, porte-parole de "Rouge Direct", a fustigé ces comportements et réclamé des mesures fermes dans des propos rapportés par France Bleu : « Ça nous met hors de nous, » a-t-il affirmé. « Le cas de Saint-Étienne est particulier parce que ça fait des années, plus de dix ans, que ces mêmes chants sont repris systématiquement, et qu'on est en lien avec le club. Il faut que l'ASSE porte plainte, que ce soit dans son stade ou à l'extérieur. »

Un retrait d’Angers-ASSE sur DAZN ?

Pontès insiste sur l’importance pour les clubs de prendre position, soulignant que si l’ASSE n’agit pas, "Rouge Direct" se réserve le droit de porter plainte, surtout si le match reste accessible en replay sur DAZN. Il a rappelé que l’association avait déjà poussé la plateforme à retirer des rediffusions de matchs pour des raisons similaires : « Nos avocats vont porter plainte si ce match Angers-Saint-Étienne est encore disponible sur DAZN. Ils ont déjà retiré le replay pour le match PSG-Strasbourg, et s’ils sont vraiment contre l’homophobie comme ils le prétendent, ils devront faire de même. »

« Le collectif Rouge Direct dénonce ce dimanche des chants homophobes entendus dans les tribunes stéphanoises lors de la rencontre entre le SCO d'Angers et l'ASSE. » https://t.co/OonRbFCKpm — Rouge Direct (@RougeDirect) October 27, 2024

Cette demande de sanctions survient alors que le gouvernement français affiche, avec des nuances, sa volonté de combattre l’homophobie dans les stades, dans le sillage des incidents lors du match PSG-Strasbourg. Cependant, des divergences demeurent quant aux mesures concrètes. Le ministre des Sports, Gil Avérous, a exprimé son soutien à un arrêt total des matchs en cas de récidive de tels chants, tandis que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, propose plutôt des interruptions temporaires, jugeant l'arrêt des rencontres « trop compliqué » à mettre en œuvre.

Un ultimatum lancé aux dirigeants stéphanois

Pour Pontès, la gravité des chants homophobes justifie des sanctions aussi sévères que celles imposées en cas de cris racistes : « La question de l'efficacité ne se pose même pas. Quand on entend des cris de singes, on ne se pose pas la question, les matchs sont arrêtés à la demande même des joueurs. Quand on entend des chants homophobes, personne n'arrête le match, et les joueurs s'en fichent. » Il déplore l’absence d’un message fort de la Ligue de football professionnel (LFP) et des autorités, estimant que le gouvernement « plie devant la LFP toute-puissante ».

Ce samedi, c'est un chant adressé aux Lyonnais par le parcage stéphanois qui fait polémique. Ainsi, Rouge Direct appelle l’ASSE à prendre position fermement, sous peine de laisser un message d'impunité face aux comportements discriminants de certains supporters. Reste à savoir si le club stéphanois, mis face à ses responsabilités par "Rouge Direct", apportera une réponse claire et assumée dans ce contexte tendu.

Mardi 29 Octobre

Les supporters de l’ASSE interdits à Lyon !

La relégation de l'ASSE en Ligue 2 avait interrompu pendant deux saisons ce rendez-vous incontournable. Désormais de retour en Ligue 1, les Verts espéraient voir leurs fidèles supporters les accompagner à Lyon pour ce choc régional. Cependant, RMC Sport a révélé qu’aucun supporter stéphanois ne sera autorisé à faire le déplacement. Une réunion d'organisation a eu lieu le mardi 24 octobre pour décider des modalités de sécurité, et les autorités ont tranché : pas de contingent pour les fans de l’ASSE.

Aucun stéphanois pour le Derby

Considéré comme un match à haut risque, le derby fera l'objet d'un arrêté préfectoral interdisant l'accès aux supporters visiteurs. Cet arrêté devrait être suivi d'une interdiction officielle de déplacement, émise par le ministère de l’Intérieur à l'approche du match. Cela fait 11 ans que les supporters stéphanois n'ont pas assisté à un derby à Lyon, une situation qui a entraîné de nombreuses frustrations. En octobre, les groupes de supporters des Verts avaient publié un communiqué commun, demandant aux autorités de garantir une allocation de places pour leurs membres, rappelant qu'il avait été possible, par le passé, de voir des fans de l’ASSE au Stade de Gerland, situé en centre-ville.

La sécurité reste une priorité pour les autorités, face aux tensions historiques entre les deux clubs et leurs supporters. Ce huis clos pour les Stéphanois laisse cependant un goût amer à de nombreux fans, qui devront suivre cette rencontre cruciale à distance.

Jeudi 31 Octobre

Deux retours à venir pour l’ASSE

L’infirmerie de l'ASSE reste bien occupée. Après deux mois d’absence à cause d’une blessure au ménisque, Yvann Maçon devrait être présent ce week-end. Le latéral polyvalent s’entraîne collectivement depuis 2 semaines. Olivier Dall’Oglio ne l’avait pas sélectionné pour le déplacement à Angers le week-end dernier. Pierre Cornud est également absent depuis plusieurs semaines. L’avignonnais de naissance était touché aux ischio-jambiers. Il avait repris la course lors de la dernière trêve internationale. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont toujours absents.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit ont récemment étés opérés. Le retour du premier cité devrait intervenir avant celui de l’ancien Lorientais . Ibrahima Wadji a quant à lui retrouvé l’Étrat en début de semaine après une période de rééducation à Clairefontaine. L’attaquant sénégalais a repris avec le groupe. Enfin, Ben Old, blessé à l’entraînement il y a deux semaines, a été opéré du genou la semaine dernière. L’international néo-zélandais sera absent au moins 4 mois.

Briançon trottine, Cornud avec le groupe

Ce matin, Anthony Briançon est apparu sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. L’ancien nîmois avait subi une opération du genou le mois dernier. Le natif d’Avignon débute donc son protocole de reprise. Le second est également originaire de la préfecture du Vaucluse. Pierre Cornud avait repris la course depuis plusieurs jours. Il a participé ce matin aux exercices avec le groupe. L’ancien du Maccabi Haifa reprend progressivement en étant intégré aux séances collectives. Contrairement à Yvann Maçon, il ne devrait pas postuler pour la rencontre face à Strasbourg, après-demain.

Vendredi 1er Octobre

L’ASSE relance une piste offensive ?

L'ASSE jouera le maintien cette saison en Ligue 1. Les Verts pointent pour la moment à la seizième au classement et semblent condamnés à se battre pour leur survie dans l'élite. Le mercato d'hiver risque d'être déterminant pour la suite de la saison. L'effectif actuel comporte quelques manques qui devront être comblés.

Mohamed Bamba toujours suivi ?

Plusieurs joueurs pourraient débarquer en janvier prochain. Des renforts seraient notamment les bienvenus en défense, secteur où les hommes de Dall'Oglio sont souvent en difficulté depuis le début de saison. Mais les dirigeants semblent aussi regarder les attaquants disponibles sur le marché. En effet, selon les informations du site 225 Foot, le Lorientais Mohamed Bamba intéresserait l'ASSE : "À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Saint-Étienne a coché quelques noms pour renforcer sa ligne offensive. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le profil de Mohamed Bamba serait très apprécié."

Il est toutefois important de préciser que la fenêtre des transferts hivernale est encore lointaine et qu'il ne s'agit donc que d'une simple rumeur. Une rumeur qui va cependant être la première d'une longue liste. Les pistes mercato vont commencer à refaire surface d'ici quelques semaines..

Pour rappel, Mohamed Bamba était déjà dans le viseur des dirigeants stéphanois l'été dernier. En fin de mercato, il était même la priorité du board avec Lucas Stassin. C'est finalement l'attaquant belge qui s'était engagé en faveur des Verts jusqu'en 2028 (+ une saison en option). Lorient avait pourtant reçu au moins deux offres stéphanoises pour son attaquant. Reste à savoir quelles seront les exigences du FCL pour se séparer du buteur ivoirien en janvier. Cette saison, Bamba a disputé huit matchs en Ligue 2 pour deux buts et deux passes décisives. Il retrouve donc petit à petit des sensations après son transfert avorté d'il y a deux mois.

Samedi 2 Octobre

L’ASSE s’impose avec brio face à Strasbourg ! (2-0)

"Strasbourg, c’est une équipe avec beaucoup d’énergie, difficile à jouer." Olivier Dall'Oglio ne cachait pas ses craintes avant la rencontre. Aux grands mots, les grands moyens. Le technicien a opté pour la continuité dans son XI de départ. Le trio Ekwah - Bouchouari - Mouton de nouveau aligné dans l'entre-jeu. Le coach n'a effectué que deux ajustements dans sa composition. Yvann Maçon retrouve sa place de titulaire. Alors que, plus en difficulté, Yunis Abdelhamid troque son poste de défenseur à Dylan Batubinsika.

Le RC Strasbourg-Alsace n'avait toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, tandis que les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont bien plus à l'aise dans le Chaudron. Une logique respectée en première mi-temps. Les Stéphanois, en quête de confiance, montrent un visage positif. Les Verts mettent de l'intensité dans les duels et imposent un pressing intense dans les premiers mètres strasbourgeois. Zuriko Davitashvili se met en action dès la 16ᵉ seconde de jeu avec une balle qui termine dans la tribune. Quelques minutes plus tard, Louis Mouton est proche d'ouvrir le score sur corner. Le milieu de terrain, qui a vécu la deuxième titularisation de sa carrière, n'est qu'à quelques centimètres de conclure d'une superbe reprise de volée devant la surface.

Plus compacts dans les 25 premières minutes de la rencontre, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont bien en place devant les offensives adverses. Mais les joueurs de Liam Rosénior reprennent les devants dans les 10 dernières minutes. Diego Moreira aurait pu ouvrir le score sur une erreur de la formation stéphanoise. L'attaquant prend en contre les Verts, mais manque le cadre de Gautier Larsonneur. Les Verts auraient pu encaisser plusieurs occasions, mais profitent du manque de réussite du RCSA.

Les Verts prennent les choses en main

En maîtrise en première mi-temps, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont passés aux choses sérieuses au retour des vestiaires. Sur corner, un Louis Mouton qui promettait "jouer les coups à fond" expédie le ballon sur Lucas Stassin. Coup de casque, le belge dévie au second poteau. Mickaël Nadé suit parfaitement le jeu et pousse le ballon au fond des filets.

Le coach de l'ASSE profite du temps fort pour apporter de la fraîcheur à son effectif. Augustine Boakye et Lucas Stassin, tout juste décisif, retrouvent le banc au profit de Cafaro et Sissoko. Un changement qui aurait pu être directement décisif lorsque Mathieu Cafaro dépose un caviar sur le pied de Sissoko (59'). Mais si le Malien ne transforme pas dans un premier temps, Ibrahim Sissoko redonne des couleurs aux Verts. Déniché par Léo Pétrot dans la surface, l'attaquant claque le break de la tête (78').

D'un calme olympien, les hommes d'Olivier Dall'Oglio coupent systématiquement le souffle aux Strasbourgeois. L'ASSE s'octroie trois points cruciaux dans la lutte pour le maintien, une semaine avant le derby. Bouffée d'oxygène.

Dimanche 3 Octobre

