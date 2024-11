Les Verts jouaient hier soir contre Strasbourg pour le compte de la 10e journée de ligue 1. Après la défaite à Angers, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont réagi en l'emportant 2-0. Lors du match entre l'ASSE et Strasbourg, les supporters stéphanois ont envoyé un message cinglant à la LFP.

Comme à son habitude, Geoffroy Guichard a été à la hauteur de l'événement ce samedi. Grand artisan de la belle victoire stéphanoise, les supporters savent qu'ils doivent participer à cette opération maintien qui s'annonce difficile jusqu'à la fin de saison ! Ainsi, le rôle de 12e homme prend tout son sens. Avec 3 victoires en 5 matchs disputés dans le chaudron, le message est clair : l'ASSE obtiendra son maintien à domicile.

Un message cinglant à la LFP

Pour la 11ᵉ journée de ligue 1, l'ASSE se déplacera à Lyon pour y jouer le derby. Après deux saisons sans, les deux meilleurs ennemis sont ravis de se retrouver. Malheureusement, les supporters de l'ASSE sont interdits de déplacement, une nouvelle fois. Malgré le communiqué commun des differents groupes de supporters stéphanois, les autorités n'ont pas entendu la demande :

""11 ans. Onze longues années que nous ne pouvons plus soutenir les Verts pour un OL-ASSE. De toute évidence, ces interdictions devenues habituelles doivent cesser et le plus grand derby de France doit se jouer avec les supporters des deux camps, d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de mettre en place les moyens nécessaires et existants pour accorder un nombre de places décent aux supporters stéphanois, à Lyon, le dimanche 10 novembre 2024."

Les ultras n'ont donc pas manqué de tacler la LFP suite à cette décision. On pouvait lire en tribune hier une banderole : "Allemagne : ok, Pologne : ok, Angleterre : Ok, France : Non. Incapables d'organiser un derby, bons pour lancer des polémiques douteuses".

Une mise en garde à la nouvelle direction de l'ASSE ?

Conscients que le club a pris une autre dimension cet été avec l'acquisition du club par Kilmer Sports, les supporters ne veulent pas que l'ASSE tombe dans les dérives du football. Ainsi, des banderoles sur les multipropriétés des clubs ont été exposés dans la tribune. On pouvait y lire : "Manque d'équité sportive, projets sportifs incohérents, mort de clubs centenaires, pour toutes ces raisons, non à la multipropriété".

Un moyen de mettre en garde la nouvelle direction ? Pour l'instant en tout cas, les nouveaux décideurs stéphanois se veulent rassurants à ce sujet mais jusqu'à quand ?