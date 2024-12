Pour Gautier Larsonneur, les fêtes de Noël riment avec retour aux sources. Le gardien de l'ASSE a choisi de faire un détour par le marché de Saint-Renan, dans le Finistère. Sur une photo postée sur ses réseaux sociaux, il est aperçu derrière un étal de fruits de mer, avec sa mère Annaïg. Une scène qui en dit long sur son attachement indéfectible à ses racines bretonnes.

Natif de Saint-Renan, Gautier Larsonneur n’a jamais oublié d’où il vient. « Quand j’entends mon père se lever à 2 h du matin pour aller pêcher des crabes derrière Ouessant, je me dis qu’il faut tout donner pour avoir une vie moins dure que la sienne », confiait-il dans une interview accordée à Ouest-France en 2016. Son père, Yannick, pêcheur et sa mère, vendeuse de poissons, ont toujours été un exemple pour lui. «Même s'il a un emploi du temps chargé, il vient quelques fois donner un coup de main à sa mère pour la vente (tous les soirs au port du Conquet et le samedi matin au marché de Saint-Renan). Il aime bien aller en mer aussi » indiquait son père.

Larsonneur proche de ses supporters

À Saint-Étienne, Gautier Larsonneur s’est rapidement imposé dans les buts en janvier 2023. Son professionnalisme et son accessibilité font de lui un joueur apprécié.

Mais avant de replonger dans l'intensité de la Ligue 1, ce retour en Bretagne lui permet de souffler. La vie en Finistère, entre filets de pêche semble être un remède efficace pour recharger ses batteries.

Une seconde partie de saison sous pression pour l'ASSE

Après un début de saison mitigé pour l’ASSE, Larsonneur aura un rôle clé à jouer dans les prochains mois. La marge d'erreur sera mince. Pourtant, comme en mer, le gardien sait que c’est dans les moments les plus agités qu’il faut rester solide.

Depuis l'arrivée d'Eirik Horneland comme coach de l'ASSE, les supporters attendent avec impatience la seconde partie de saison. Il faudra à tout prix que l'ASSE se renforce cet hiver. Le mercato devrait s'agiter ces prochains jours ! Gautier Larsonneur et ses coéquipiers sont tournés vers le premier match de l'année 2025. Ce sera la réception de Reims le 04 janvier à 17h.

