En cette trêve hivernale et alors que la phase aller de la saison 24/25 de Ligue 1 n'est pas réellement terminée, le journaliste indépendant Romain Molina s'est essayé à une analyse de la première partie de saison du championnat. Celui qui est également écrivain s'est prêté au jeu de la catégorisation : satisfactions, micmacs, déceptions, surprises... Et à ce jeu-là, l'ASSE a pris cher, comme on pouvait s'y attendre. Retranscription de ses propos sur le sujet.

Romain Molina à propos de l'ASSE : "Saint-Étienne on peut parler en déception ? C’est le seul club qui a vraiment mis de l’argent en bas de tableau. C’est vrai qu’ils ont mis 20 briques (20 millions) cet été, ah bah oui bien joué. Stassin 10 patates… Mais bon les propriétaires à Saint-Étienne ils ne viennent jamais parce que bon ils ont des inconvénients, il y a peut-être aussi des choses personnelles… Mais ils croyaient quoi ? Ils croyaient qu’en venant une fois ou deux à Saint-Étienne ça allait le faire alors que c’est une des pires directions depuis des années ? On ne change rien, on ne fait pas le nettoyage, et tu mets 20 briques cet été pour être relégable là ? Mais c’est honteux. Mais heureusement que tu as le public, mais heureusement que tu as Geoffroy-Guichard."

"Tu ne fais pas le nettoyage, et tu mets 20M cet été pour être relégable ? Mais c’est honteux"

"On va être très clair, l’année dernière, sans les fans et Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne ne monte jamais. À un moment donné il va falloir remettre l’église au centre du village : L'ASSE c’est un club magnifique, ils sont montés grâce aux fans. Cardona qu’ils mettent ses buts incroyables notamment face à Bordeaux, ce match exceptionnel où ils mettent deux buts en fin de match… Saint-Étienne ils sont montés au forceps, Geoffroy-Guichard, les fans…"

"Mais les gens n'ont pas honte ?" - ASSE

"Cette année, le peu de rencontres qu’ils gagnent elles sont où ? À domicile, parce que le public, parce que tout ça. Et tu as mis 20 briques ? Mais les gens n’ont pas honte ? C’est pour ça que je n’ai pas envie de taper sur Le Havre et Angers, ce sont des budgets de Ligue 2, ils ont beaucoup moins d’argent que les autres donc c’est dur à juger. Mais quand tu as de l’argent, que tu travailles aussi mal, que tu ne travailles pas en fait, comme Montpellier (bon là ils n’ont plus un kopeck), comme Nantes où le père et le fils ne sont jamais d’accord, Rennes, Strasbourg, bah tu ne peux que être déçu de cette demi-saison de Ligue 1 alors que tu as de belles histoires notamment sur les parcours européens."