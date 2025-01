L'ASSE s'est inclinée face au Paris Saint-Germain ce dimanche. Les chroniqueurs de l'Equipe TV ont commenté la rencontre ce dimanche soir. Timothée Maymon et Raymond Domenech se sont exprimés. Extraits.

Timothée Maymon : "On a connu largement pire cette saison. J'avais peur que la belle prestation face à Reims soit fracassée face au PSG. Ça n'a pas été le cas. Le résultat du PSG ne dépend que d'eux. S'ils font un match à 100 % en Ligue 1, ils rencontrent tous leurs matchs. Il y a encore quelques semaines, même un PSG à 70 % en aurait collé une à l'ASSE. Mais il y a une énergie nouvelle à Saint-Etienne. Globalement, le premier quart d'heure est pour les Verts. Il n'y a pas beaucoup d'équipe qui sont venus jouer aussi haut au Parc. Et c'est plaisant. On a vu une équipe de Saint-Etienne qui a joué haut et qui a pressé. Ils ont montré des choses. Paris est peut-être dans la gestion. Si Sainté avait égaliser, le PSG aurait sans doute acceléré à nouveau. Pour autant, Saint-Etienne doit se sauver ce mois de janvier. L'ASSE doit continuer à progresser. Ils ont gagné face à Reims et n'ont pas démérité face au PSG. Ils affrontent Nantes puis Auxerre dans les semaines à venir. C'est encourageant ce qu'on voit de l'ASSE."

Le PSG pas inquiet face à l'ASSE

L'ancien sélectionneur des Bleus et lyonnais de toujours s'est contenté de son côté de souligner la force tranquille dégagé par le Paris Saint-Germain. Selon lui, les parisiens poursuivent leur saison sans véritable embuche face aux Verts.

Raymond Domenech : "Le PSG a fait un vrai choix en alignant un avant-centre. Pour Paris, c'est une course normale. Ils ont changé cinq joueurs. Ils tournent tranquillement. Il fait sa gestion du mois de janvier et l'emporte tranquillement. "