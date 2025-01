Dominique Rocheteau était sur PSG TV pour l'avant-match de ce PSG-ASSE (2-1). Il s'est livré sur le match et sur ses affinités avec les deux clubs. Il a rappelé également un mauvais souvenir aux supporters stéphanois...

« Aujourd’hui, c’est un match particulier pour moi. J’ai passé 8 ans à Saint-Etienne et 7 ans à Paris. Je mets les deux clubs au même niveau car j’ai des grands souvenirs. Le parc était mon jardin car j’y jouais avec le PSG et l’équipe de France. J’ai été dirigeant à Saint-Etienne pendant quelques années et je crois qu’on a jamais gagné au parc ! C’est du plaisir pour moi de vivre ces matchs. C’est deux clubs que je suis tout le temps et je ne rate aucun match des deux. »

"Les supporters stéphanois n’étaient pas très contents (sic)" (Rocheteau avant PSG-ASSE)

Mon meilleur souvenir en tant que parisien : « Le premier titre du PSG lors de la finale de coupe de France de 1982 avec un grand Saint-Etienne qui avait Michel Platini, Johnny Rep et je marque le but à la toute fin de l’égalisation qui nous permet d’aller aux tirs au but… Par contre, les supporters stéphanois n’étaient pas très contents (sic). Je me souviens que le public avait envahi la pelouse. Je crois que ce jour-là quelque part, on a gagné un public. Quand je venais à Paris avec Saint-Etienne à l’époque, il y avait beaucoup de stéphanois dans les tribunes. J’avais pas mal de copains dans l’équipe adverse car il y avait beaucoup de joueurs de l’équipe de France. On s’était retrouvé pour la coupe du monde 1982 après cette rencontre. »

« J’ai vu tous les matchs du PSG cette année et je trouve qu’ils ont une grosse équipe. Ils ont bien travaillé. J’ai l’impression qu’il y a de la continuité par rapport à avant où ça changeait chaque année. On sent une bonne ambiance dans l’équipe. Il n'y a rien à dire au niveau du championnat de France. Après le match le plus important, c'est celui contre Manchester City en Ligue des champions. »

Le pronostic de Rocheteau : « Le PSG est favori sur ce match. Cela va être très difficile pour Saint-Etienne. Il reste sur un très bon match contre Reims. On sent qu’il se passe quelque chose avec le nouvel entraîneur. Je pense que ça va faire un beau match. Souvent le PSG marque rapidement et le match est plié. J’ai du mal à faire un pronostic entre le PSG et Saint-Etienne. »