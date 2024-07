La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris approche. Ce vendredi soir, les JO 2024 seront officiellement lancés. Pour autant, les compétitons de football vont débuter en amont de cette cérémonie. L’un des matchs d’ouverture sera d’ailleurs dans le chaudron et mettra en scène un joueur stéphanois !

6 matchs de football dans le chaudron

Si les dates officielles des JO sont du 26 juillet au 11 août. Certaines compétitions, comme le football, le handball, le rugby à VII… débuteront plus tôt. Au programme, plusieurs matchs de football et de rugby masculins sont prévus ce mercredi pour lancer les hostilités. Le Stade Geoffroy Guichard fait partie des 7 stades sélectionnés pour accueillir les épreuves de football. Au total 3 matchs de poules masculins et 3 matchs de poules féminins se disputeront dans le forez. Ces 6 matchs sont répartis sur 8 jours puisque la dernière échéance à Saint-Etienne sera le Mercredi 31 Juillet.

Un stéphanois pour lancer les Jeux Olympiques

2 rencontres se joueront simultanément pour lancer ces jeux, Ouzbékistan – Espagne et Argentine – Maroc. La seconde nous intéresse davantage car il se dispute au Stade Geoffroy Guichard. De plus il concerne l’un des joueurs de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. En effet Benjamin Bouchouari fait partie de la délégation marocaine qui ouvrira le bal face a l’Argentine du champion du monde, Julian Alvarez.

Un autre joueur stéphanois aurait du prendre part à ces Jeux Olympiques. La recrue Ben Old a finalement renoncé à y participer suite a une légère blessure a la cheville. Le néo-zélandais ne voulait prendre de risque pour la suite de sa saison. Il a préféré se consacrer à la préparation avec ses nouveaux coéquipiers.

Le calendrier des échéances a Geoffroy Guichard

La programmation des rencontres à Saint-Etienne :

Mercredi 24 juillet à 15h : groupe B masculin – Argentine vs Maroc

Jeudi 25 juillet à 17h : groupe A féminin – Canada vs Nouvelle-Zélande

Samedi 27 juillet à 17h : groupe B masculin – Ukraine vs Maroc

Dimanche 28 juillet à 21h : groupe A féminin – France vs Canada

Mardi 30 juillet à 19h : groupe A masculin – Etats-Unis vs Guinée

Mercredi 31 juillet à 19h : groupe B féminin – Zambie vs Allemagne

La billetterie pour ces 6 rencontres est encore ouverte !