L'ASSE a prêté quatre joueurs l'été dernier. Beres Owusu et Darling Bladi évoluent cette saison à QRM et à Bourg-Péronnas, en National 1. Karim Cissé joue lui à Annecy en Ligue 2, tandis que Mahmoud Bentayg a été prêté avec option d'achat au Zamalek SC, en Egypte. Ces quatre éléments ont d'ailleurs été rejoints cet hiver par Ayman Aiki et Jibril Othman, qui viennent d'être prêtés à Bastia (Ligue 2) et au Royal Francs Borains (D2 Belge).

Owusu et Bladi titulaires, pas Cissé et Bentayg

Il y a quelques semaines, David Carré, coach de Quevilly-Rouen, évoquait pour Peuple-Vert le début de saison de Beres Owusu : "Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances." Vendredi dernier, le défenseur central prêté par l'ASSE était titulaire face à Boulogne (défaite 0-1). Il a cédé sa place à la 88ème minute de jeu. Darling Bladi a lui aussi été aligné d'entrée lors de la rencontre opposant le FBBP01 et Châteauroux (0-0). Le piston gauche a joué 80 minutes. Au classement, QRM est 13ème et Bourg-Péronnas 10ème, après 18 journées.

Alors qu'il était sorti du groupe après son pénalty manqué qui avait coûté l'élimination en Coupe de France et quelques mauvaises performances, Karim Cissé était de retour face à Amiens vendredi dernier. Les Annéciens se sont inclinés 1-0, la faute à un but de Léautey et à un carton rouge de Djoco. Cissé est entré peu avant l'heure de jeu.

Enfin, Mahmoud Bentayg a commencé sur le banc lors du match entre le Pyramids FC et Zamalek (défaite 3-0). Le latéral gauche, dont l'option d'achat devrait être levée par le club égyptien, est entré en fin de match.