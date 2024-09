Pierre Cornud (ASSE) s’est présenté à la mi-journée à la conférence de presse de ce jeudi. Il a évoqué de nombreux sujets à l’approche du match contre le LOSC qui s’est joué ce vendredi à 20h45 à Geoffroy Guichard. Retranscription.

Pierre Cornud (ASSE) : « Au départ, c’est surtout une prise de contact au début avec Dylan (Batubinsika) qui jouait avec moi à Maccabi Haïfa. Il m’a envoyé un message en me disant : « Pierre, j’ai passé ton numéro à Loïc Perrin. » Du coup, on est sûrement sur quelque chose qui va démarrer par rapport à un transfert. J’avais envie de changer d’air, spécialement de rentrer en France puisque je suis d’Avignon, et ça s’est fait assez facilement. La prise de contact s’est faite rapidement et ça a été assez fluide.

Je suis très heureux. Je parlais avec Dylan régulièrement, et j’avais de bons échos. C’est un grand club français, on le sait tous. Avant que Dylan m’en parle, je le savais déjà. Très heureux de savoir qu’il y avait une approche. Il y avait déjà eu une approche un peu avant, quand ils étaient en Ligue 2. Il me semble que c’était en hiver, en janvier. C’était plus compliqué, mais là, c’était différent et ça a été assez fluide. Je suis agréablement surpris. Les infrastructures, les pelouses… J’ai vu le stade aussi, je suis allé voir le match contre Le Havre. Plutôt bien surpris. C’est une ville de football, c’est un club, comme je l’ai déjà dit, historique. Et ça se ressent. »

Pierre Cornud (ASSE) : « Il y a longtemps que j’ai quitté le championnat français. Il y a des nouveautés, ça a quand même évolué depuis. Après, ce que je retrouve, c’est cette rigueur. Pour moi, c’était dans mon ADN tout de même. Cette rigueur dans le travail. Après, je pense que le foot français a pas mal évolué ces dernières années. Avec tous les grands clubs qui se sont renforcés, surtout cette année. Et je pense que j’ai la sensation qu’il y a encore de meilleures équipes dans le haut du tableau. »