Florian Tardieu s’est exprimé sur France Bleu Saint-Etienne à l’issue de la rencontre victorieuse contre le LOSC (1-0). Le numéro 10 de l’ASSE qui est entré dans le dernier quart d’heure, n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre de glaner ses premiers points. Il n’a pas manqué de souligner l’importance de Geoffroy Guichard dans cette victoire acquise dans la douleur.

« On a été tous solidaires et on voit que lorsqu’on est comme ça, on est dur à bouger tout de même » (Florian Tardieu après ASSE-LOSC)

« Il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire, on avait vraiment à cœur de prendre nos premiers points. On prend trois points à domicile, devant nos supporters. Il manquait le kop Sud mais déjà, de retrouver un kop ouvert, on voit que le douzième homme et ça nous pousse. On est tous content de ce que l’on a montré, du visage que l’on a montré. On a été tous solidaires et on voit que lorsqu’on est comme ça, on est dur à bouger tout de même.

En rentrant dans le dernier quart d’heure de ce match, j’étais dans le même état d’esprit que les onze titulaires. C’est-à-dire avec l’envie, la grinta de tenir ce score. Ce n’est pas facile de rentrer en jeu lorsqu’on sait que l’équipe de Lille avait la possession du ballon. On savait qu’ils allaient pousser mais voilà avec beaucoup d’abnégation, de caractère, et d’envie de tenir ce résultat.

« Le public nous galvanise »

Le public nous galvanise. On défendait devant eux en sur la deuxième mi-temps. On a envie de garder ce but avec un clean-sheet. Lorsqu’on est en difficulté, on entend que ça pousse, ça nous galvanise on arrive à retrouver de l’énergie. Je pense qu’avec le deuxième kop ouvert ce sera beaucoup mieux. J’espère que l’on vivra encore des soirées comme celle de ce soir. »