Maxence Rivera a quitté l'ASSE l'été dernier en fin de contrat. Il s'épanouit depuis du côté de Dunkerque, qui réalise une excellente demi-saison en Ligue 2.

La saison dernière, Rivera est apparu à 13 reprises en championnat avec les Verts. Laurent Batlles lui avait notamment offert 4 titularisations, mais le joueur formé à l'ASSE avait ensuite subi les arrivées de Cardona et de Mbuku durant l'hiver et n'avait donc quasiment pas joué sous Dall'Oglio. S'il était resté muet en Ligue 2, il avait cependant su être décisif face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Avec 6 réalisations, il s'était aussi montré à son avantage avec le groupe réserve en seconde partie de saison.

Quitter l'ASSE pour faire décoller sa carrière

Après une nouvelle saison mitigée, aussi bien en termes de temps de jeu que de performances, Maxence Rivera avait donc décidé l'été dernier de partir libre du Forez. Séduit par le discours de Demba Ba et de Romain Decool, il avait fait le choix de s'engager dès le mois de juin avec l'USL Dunkerque.

Depuis, l'ailier de 22 ans joue beaucoup et prend du plaisir en seconde division. S'il avait déjà été performant avec Le Puy Foot lors de son prêt en National 1, Rivera vient de réaliser la meilleure demi-saison de sa jeune carrière sous les couleurs des "Bleu et Blanc". Avec trois buts (dont un doublé contre le leader lorientais), une passe décisive et un pénalty obtenu, il affiche des statistiques assez correctes. Mais c'est surtout dans le jeu que l'ancien stéphanois se distingue. Précieux dans la percussion et fiable techniquement, son profil a su convaincre Luis Castro, qui l'a aligné dans le onze de départ à chaque match de championnat depuis le début de saison.

D'un point de vue collectif, Dunkerque pointe à la 3ème place au classement et développe un football séduisant. L'USLD semble donc bien en route pour lutter pour la montée jusqu'en fin de saison. La Coupe de France pourrait également devenir un objectif pour les Dunkerquois, qui viennent de sortir Auxerre (0-1) lors des 32èmes de finale.