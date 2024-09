L’ASSE s’est imposée à Geoffroy-Guichard ce vendredi contre le LOSC. Victorieux à 1-0 grâce à un but de Mathieu Cafaro, les Verts ont lancé leur saison. Première victoire, premiers points, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio sont soulagés mais aspirent désormais à enchaîner. Voici les réactions tirées du Progrès et de France Bleu Saint-Etienne.

« On vient de réellement lancer notre saison » (Moueffek)

Aïmen Moueffek, milieu de l’ASSE sur le Progrès : « On va dire que ça y est, on vient de réellement lancer notre saison. C’est un match qui va nous faire beaucoup de bien mentalement. Ça fait plaisir de retrouver la victoire et surtout la confiance. On a réellement pris conscience de nos défauts, notamment l’envie qui a manqué à Brest. On a parlé entre nous, on n’a pas envie de subir cette saison. Aussi, on a montré un beau visage. On peut se rater techniquement ou tactiquement, mais dans l’envie, on n’a pas le droit de faire moins qu’aujourd’hui. »

« On est revenu avec une plus grande fraîcheur mentale » (Abdelhamid après ASSE-LOSC)

Yunis Abdelhamid, défenseur de l’ASSE au micro de France Bleu : « C’est un grand soulagement. Ça fait du bien de débloquer le compteur, marquer et gagner sans prendre de but. On retient l’intensité et l’état d’esprit qu’on a essayé de mettre offensivement et défensivement. On a été récompensé face à une équipe qui joue la Ligue des champions, une grande équipe. Aussi, on savait ce qu’il fallait faire pour l’emporter et aujourd’hui, on l’a fait. On n’a pas fait que parler, on a parlé et on a agi, c’est ça le plus important.

Il va falloir continuer sur cette lancée pour renouveler ce genre de match. Quand on voit (sur les trois premiers matchs) les duels perdus et l’intensité, ça ne représentait pas notre équipe. C’était une question de fierté et d’orgueil. La trêve internationale a fait du bien. On est revenu avec d’autres intentions et une meilleure dynamique mais aussi une plus grande fraîcheur mentale. C’était le match parfait ce soir. »