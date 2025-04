Lors de la rencontre face au RC Lens (défaite 1-0), disputée le dimanche 6 avril, Florian Tardieu a quitté la pelouse en première période après un choc musclé avec Pierre Ekwah. Remplacé par Aimen Moueffek, le milieu de terrain semblait bien touché, de quoi alimenter l’inquiétude du côté de l’ASSE, en pleine course pour tenter de se maintenir en ligue 1.

Titulaire lors de six des sept dernières rencontres de Ligue 1, l’ancien capitaine de Troyes avait retrouvé des couleurs sous la houlette du nouveau coach norvégien Eirik Horneland. Sa régularité et son impact dans l’entrejeu faisaient de son éventuelle absence un vrai coup dur, d’autant que le calendrier des Verts reste chargé et exigeant dans ce sprint final.

Tardieu (ASSE) présent à l'entraînement collectif

Fort heureusement pour le staff comme pour les supporters, les doutes entrevus à sa sortie ont été dissipés. Mieux encore : ce mercredi, Tardieu a participé normalement à la séance d’entraînement collectif. Une présence qui confirme qu’il est opérationnel pour la réception du Stade Brestois ce dimanche.

Touché face à Lens, Florian Tardieu sera bien présent contre Brest ce dimanche. Une excellente nouvelle pour l’ASSE et Eirik Horneland, tant le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé du onze stéphanois.

Plus de peur que de mal pour le numéro 10 de l'ASSE, qui voit son importance grandir dans le projet de jeu mis en place par Horneland. À 32 ans, Tardieu apporte de la stabilité, de la justesse technique et un véritable leadership sur le terrain. Des qualités précieuses à l’approche du sprint final de la saison.

Un élément clé du système Horneland

Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois, Florian Tardieu a retrouvé son meilleur niveau. Positionné devant la défense, il est le relais parfait entre l’arrière-garde et les éléments offensifs. Sa capacité à orienter le jeu, gratter des ballons et gérer les temps faibles en font un rouage central dans le dispositif tactique norvégien.

Face à une équipe brestoise en forme, son rôle sera une nouvelle fois déterminant. L’ASSE aura besoin de toute l’expérience de Tardieu pour contrôler le milieu de terrain et permettre aux joueurs offensifs de s’exprimer pleinement. Une chose est sûre : sa présence rassure tout le Peuple Vert.