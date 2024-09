Décidément, Larry Tanenbaum n’a jamais autant fait parler de lui que ces derniers jours. Après avoir été aperçu autour des cours de tennis de l’US Open, voilà qu’il fait l’actualité du basket américain.

Comme évoqué dans le journal L’Equipe, il y a quelques mois, « les chantiers sont nombreux actuellement au sein de la ligue de basket, avec notamment un nouvel accord à venir sur les droits télé et une possible création de nouvelles franchises. »

À l’heure où la LFP vient de réélire son président, la NBA vient d’en faire de même pour son Conseil des Gouverneurs (une sorte de CA de la NBA qui regroupe les propriétaires des franchises). Larry Tanenbaum a ainsi été réélu à la présidence de ce conseil. Le propriétaire des Toronto Raptors, joue un rôle important dans la gouvernance de la ligue. En tant que président, il supervise les réunions du Conseil des Gouverneurs, où se prennent les plus grandes décisions concernant la NBA. Son influence est importante et sa présence remarquée puisqu’il est le seul propriétaire d’une franchise canadienne, ce qui lui confère un poids important dans les discussions sur les politiques de la NBA.

Le grand patron de Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, poursuit donc son action au sein d’une ligue qui demeure l’une des plus puissantes du monde sportif. De là à l’imaginer un jour prendre des fonctions à la LFP, il y a un pas que nous ne franchirons pas…

Le communiqué de la NBA

NEW YORK, 10 septembre 2024 – La NBA a annoncé aujourd’hui que le gouverneur des Raptors de Toronto et président de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), Larry Tanenbaum, a été réélu en tant que président du Conseil d’administration de la NBA.

L’une des figures sportives les plus influentes d’Amérique du Nord et le premier Canadien à occuper le poste de président du Conseil d’administration de la NBA, Tanenbaum est gouverneur des Raptors depuis 1998 et détient le même titre avec les Maple Leafs de Toronto (NHL) et le Toronto FC (MLS). En mai 2024, la WNBA a accordé à Toronto une équipe d’expansion qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, dirigée par Tanenbaum. La franchise, qui sera la première de la WNBA en dehors des États-Unis, commencera à jouer lors de la saison 2026.

En tant que président de MLSE, Tanenbaum est reconnu pour ses contributions dans les domaines de la philanthropie, des affaires et du bénévolat. En 2007, il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile dans le système d’honneur du pays.