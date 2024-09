Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Étienne via sa société, Kilmer Sports Ventures, est un homme discret dans les médias. Cependant, il a récemment fait une brève apparition à la télévision, confirmant sa présence en tant que patron des Verts.

Après l’acquisition de l’AS Saint-Étienne, Larry Tanenbaum avait exprimé toute sa satisfaction de devenir le propriétaire des Verts. Le milliardaire canadien avait déclaré :

« Je sais ce que l’AS Saint-Étienne représente pour sa communauté et pour le football français. Bien plus qu’un club, c’est le cœur battant d’une ville et de sa région. Aujourd’hui, nous voulons aider le club à continuer à progresser tout en respectant, en préservant et en promouvant son identité et son impact positif sur son territoire. »

Des paroles qui reflètent son engagement, tout en soulignant son attachement à la culture et à l’histoire de l’ASSE.

Larry Tanenbaum, un amoureux du sport, notamment féminin !

Larry Tanenbaum, bien que discret, est un observateur avisé du sport, notamment du sport féminin au Canada. Il a investi dans la ligue canadienne de basket féminin et est également le propriétaire de la première franchise canadienne de la WNBA. Cet engagement lui a valu un prix pour son investissement exceptionnel dans le sport féminin au Canada durant l’été. Il est ainsi devenu le premier lauréat d’un prestigieux prix remis dans le cadre de HORS PAIR : la conférence sur l’équité des genres dans le sport présentée par Tennis Canada et la Banque Nationale le 7 août dernier.

Une présence encore discrète en France

Bien qu’il soit parfois aperçu dans les stades nord-américains pour assister à des matchs de basket ou d’autres sports, Larry Tanenbaum n’a jamais été vu (à notre connaissance) dans un stade européen, et encore moins à Geoffroy-Guichard.

Cependant, cela n’a pas empêché le nouveau patron des Verts d’afficher son soutien au club lors d’un événement sportif majeur. Un internaute l’a capturé en photo pendant la finale de l’US Open (masculin ou féminin ?), portant une casquette de l’AS Saint-Étienne. Cette image, postée sur X (anciennement Twitter), a peut-être rassuré de nombreux supporters, prouvant que Tanenbaum n’oublie pas l’ASSE, malgré les difficultés sportives actuelles.

Si cette apparition avec une casquette aux couleurs des Verts peut sembler symbolique, les supporters de l’ASSE peuvent espérer que l’engagement de Larry Tanenbaum ne se limitera pas à ce geste, mais qu’il se traduira par des actions concrètes pour soutenir et renforcer l’AS Saint-Étienne. La période vécue par le club doit pouvoir focaliser toute son attention afin que ce retour en Ligue 1 ne se transforme pas en fiasco. Pas de catastrophisme toutefois, l’ASSE a encore 31 journées de championnat à jouer et Kimer Sports Ventures est encore loin d’avoir abattu toutes ses cartes…